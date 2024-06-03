國企中國信達擬轉用安永做審計　羅兵咸再遭「國企客」解聘

羅兵咸擬爆發客戶解聘潮，過去一個月接連被多間國企，或具國家背景客戶解約。最新國企中國信達（1359）宣布擬轉用另一間「big4」安永作審計。

中國恒大（3333）被中證監裁定，於2019年及2020年共虛增收入5,640億（人民幣，下同），時任恒大核數師羅兵咸永道（普華永道）被處以破紀錄罰款。

中國信達公布，經招標採購程序及事會審計委員會及董事會審議通過，公司擬聘請安永華明會計師事務所及安永會計師事務所為公司2024年度境內及境外會計師事務所，聘用期限自本公司2023年度股東大會批准之日起，至2024年度股東大會結束之日止，該建議聘請事宜須待本公司股東於2023年 度股東大會上批准後方告生效。

集團表示，信達現任會計師普華永道中天會計師事務所及羅兵咸永道會計師事務所的聘用期限，將於公司2023年度股東大會結束之日止。

集團指，羅兵咸永道會計師事務所已確認，就會計師事務所變更事宜，概無任何事項需要通知信達股東。董事會亦確認，與普華永道並無任何意見分歧或未決事宜，且無任何有關事項需要通知公司股東。

羅兵咸近月接連失去多家國企大客

羅兵咸近月接連失去多家國企大客，包括中石油。中石油指出因近期有關審計行業相關監管事項，故取消委任羅兵咸為核數師之議案；而中國人保（1339）、中國中鐵（390）等；羅兵咸亦退任至少10家內房公司審計職務，如世茂集團（813）等。