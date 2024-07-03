國企秤先｜成交額環比增長提速 內房銷售露曙光 大行齊薦4股

克而瑞研究中心發布數據顯示，上半年內地百強房企累計銷售金額逾1.85萬億元人民幣，按年少39.5%；惟單看6月錄4389.3億元人民幣，按月則大升36.3%，較5月環比的3.4%增幅明顯提高；按年雖然跌16.7%，但跌幅較5月的33.7%收窄。而早前內地券商亦有數據指，百強房企上月銷售按月升32%，較過去5年平均的環比增速高出6個百分點。

內地銷售露曙光！中央出多招為內房鬆綁後，上月銷售數據環比增長加速，分析認為出招成效漸浮面。雖然滙豐證券及摩根士丹利對一手市場復甦仍存分歧，惟齊齊認為國企秤先，並不約而同推薦4股。

滙證大摩齊推潤地中海綠城越秀

滙證對內房上月銷售復甦的速度感到驚喜，並相信二手的復甦會逐漸蔓延至一手市場，看好有國企背景、持續補充土地儲備、一線城市及高端項目布局充足房企，推薦華潤置地(1109)、中國海外(688)、綠城中國(3900)及越秀地產(123)；另外亦看好地產代理貝殼(2423)受惠一二手成交量增加。

大摩則認為一手市場下半年在二手競爭及供應有限下，銷售仍會疲弱，而按其追蹤的30家主要內房上月銷售額計，按年平均大跌43%，按月升4%，表現仍遜預期。不過該行認為國企續跑贏，同樣點名潤地、中海外、綠城及越秀4股。