國企重組｜東風汽車長安物流齊公告：控股股東或有變

另外，長安民生物流(1929)亦公布，今日接到間接控股股東中國兵器裝備集團通知，兵器裝備集團正在與其他國資央企集團籌畫重組事項，重組事項或將導致公司控股股東發生變更，但不會導致實際控制人發生變更。有關安排尚需履行程序，還需獲得有關主管部門批准。重組事項不會對公司正常生產經營活動構成重大影響。

集團指，今次重組不會對公司正常生產經營活動構成重大影響，而重組事項尚處於籌畫階段，有關事項具有不確定性。

東風汽車(489)公布，公司今日接到控股股東東風汽車集團通知，東風公司正在與其他國資央企集團籌畫重組事項，可能導致公司控股股東發生變更，但不會導致實際控制人發生變更。有關安排尚需履行程式，還需獲得有關主管部門批准。

目前中國長安汽車集團持有長安民生物流約25.44%的總發行股本，而兵器裝備集團持有中國長安100%的股權。

多間 A 股涉中國兵器裝備集團重組

事實上，內地多間A股亦發公告，均指今日接到通知，因間接控股股東中國兵器裝備集團正與其他國資央企集團籌劃重組，因此控股股東或發生變化，包括長安汽車、中光學集團、建設工業、東安動力、湖南天雁、華強科技及長城軍工。

國資委上月指加快推動「三個集中」

國務院國資委副主任袁野上月中在「中國經濟高質量發展成效」系列新聞發布會上表示，國資委將以中央企業重組整合為抓手，深入推進國有經濟布局優化和結構調整，加快推動國有資本「三個集中」。重點在三方面發力：一是繼續開展新公司組建、加大力度推進戰略性重組；二是縱深推進專業化整合；三是進一步強化整合融合，最大限度釋放改革紅利。