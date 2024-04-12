國務院發布針對資本市場指導文件　中證監：嚴厲打擊擾亂市場違法違規行為

國務院發布最新針對資本市場指導文件《國九條》（《關于加強監管防範風險推動資本市場高品質發展的若幹意見》），中證監主席吳清表示需加強監管防範風險，並推動資本市場高品質發展，當中又提到文件將嚴厲打擊擾亂市場違法違規行為。
保護中小投資者合法權益
今次是國務院時隔10年後，再次出台資本市場指導性文件。中證監主席吳清接受《新華網》專訪指，與前兩個《國九條》相比，今次出台的意見更充分體現資本市場的政治性、人民性，亦更加有效保護投資者特別是中小投資者合法權益。
同時，他認為充分體現強監管、防風險、促高品質發展的主線。要堅持穩為基調，強本強基，嚴監嚴管，以資本市場自身的高品質發展更好服務經濟社會高品質發展的大局；亦充分體現目標導向、問題導向。特別是針對去年8月以來股市波動暴露出的制度機制、監管執法等方面的突出問題，及時補短板、強弱項，回應投資者關切，推動解決資本市場長期積累的深層次矛盾，加快建設安全、規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場。
中證監將進一步壓實「看門人」責任
在強監管方面，吳清指，中證監將構建全方位、立體化資本市場監管體係，全面落實監管「長牙帶刺、有棱有角」。上市公司監管要突出全鏈條監管和提升上市公司投資價值，圍繞嚴把上市關、嚴格持續監管、加大退市監管力度3個方面持續發力，做優做強，進一步壓實「看門人」責任，引導證券期貨基金等各類行業機構端正經營理念，提升合規水準、專業服務能力和核心競爭力。積極培育理性投資、價值投資、長期投資理念和健康的投資文化。交易監管要促進公平高效，規範各類主體和資金的交易行為，嚴厲打擊擾亂市場的違法違規行為，維護公開公平公正的秩序。
在防範風險方面，將從維護市場平穩運作、防範化解重點領域風險、健全預期管理機制、統籌開放與安全等方面提出一係列機制安排和政策舉措。特別是要增強資本市場內在穩定性，完善風險監測處置機制，著力穩信心、穩預期。亦會將認真落實中央金融工作會議提出的做好金融五篇大文章的要求，進一步完善多層次資本市場體係，增強資本市場制度的適應性、包容性，促進資本。