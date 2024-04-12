國務院發布針對資本市場指導文件　中證監：嚴厲打擊擾亂市場違法違規行為

今次是國務院時隔10年後，再次出台資本市場指導性文件。中證監主席吳清接受《新華網》專訪指，與前兩個《國九條》相比，今次出台的意見更充分體現資本市場的政治性、人民性，亦更加有效保護投資者特別是中小投資者合法權益。

同時，他認為充分體現強監管、防風險、促高品質發展的主線。要堅持穩為基調，強本強基，嚴監嚴管，以資本市場自身的高品質發展更好服務經濟社會高品質發展的大局；亦充分體現目標導向、問題導向。特別是針對去年8月以來股市波動暴露出的制度機制、監管執法等方面的突出問題，及時補短板、強弱項，回應投資者關切，推動解決資本市場長期積累的深層次矛盾，加快建設安全、規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場。

中證監將進一步壓實「看門人」責任

在強監管方面，吳清指，中證監將構建全方位、立體化資本市場監管體係，全面落實監管「長牙帶刺、有棱有角」。上市公司監管要突出全鏈條監管和提升上市公司投資價值，圍繞嚴把上市關、嚴格持續監管、加大退市監管力度3個方面持續發力，做優做強，進一步壓實「看門人」責任，引導證券期貨基金等各類行業機構端正經營理念，提升合規水準、專業服務能力和核心競爭力。積極培育理性投資、價值投資、長期投資理念和健康的投資文化。交易監管要促進公平高效，規範各類主體和資金的交易行為，嚴厲打擊擾亂市場的違法違規行為，維護公開公平公正的秩序。