國務院總理李強：中國經濟增長動能及態勢強勁　消費投資等經濟指標續向好

國務院總理李強指，中國經濟增長動能及態勢強勁，消費投資等經濟指標續向好。(中新社)

國務院總理李強今（30日）出席博鰲亞洲論壇開幕式致辭時稱，中國經濟增長動能和態勢強勁，而且消費、投資等經濟指標亦持續向好。

國內經濟首兩月已恢復向好態勢

李強表示，國內經濟增長動能和態勢強勁，首兩月已呈恢復向好態勢，3月的情況比起1、2月更好，特別是消費、投資等主要經濟指標不斷向好，加上就業和物價總體穩定，市場預期明顯改善，多個國際組織亦相繼調高中國今年經濟發展預期。

李強又提到，中國經濟韌性強、潛力大、活力足，中國經濟有長期向好的基本面，下一步會繼續堅持穩字當頭、穩中求進、鞏固拓展經濟恢復向好態勢；而在擴大市場規模、擴大市場准入優化營商環境方面推出新舉措，有效防範化解重大風險，特別要保持金融運行整體穩健，守住不發生系統性風險的底線，他認為有信心、有能力推動中國經濟巨輪乘風破浪，行穩致遠，為世界經濟發展作出更大貢獻。