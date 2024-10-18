國家統計局指中國經濟頂住壓力 料第4季GDP增長會進一步增強

國家統計局副局長盛來運形容，首3季經濟增長4.8%來之不易，今年以來宏觀環境複雜多變，尤其外部壓力持續增大，內部處於結構調整陣痛期，中國經濟頂住壓力，經濟運行保持平穩運行，證明有巨大韌性及潛力，是未來經濟回升的基礎，實現全年5%左右預期目標的信心正在增強。

他又說，政策合力亦會增強經濟回升動力，政策效果對投資、消費、產業發展都產生積極效應。他指，第4季政策有很大空間，政策含金量非常高，各地正抓緊落實，極大增強經濟發展動力。考慮到總量政策、產業政策、結構性改革政策，相互配合，產生合力，預料第4季經濟增長會進一步增強。

另外，盛來運提到，首9個月房地產開發投資仍跌10.1%，但跌幅沒有再擴大，是積極信號，房地產銷售跌幅亦明顯收窄。他說，感受到房地產相關政策效應正逐步釋放，正推動房地產市場企穩，隨著一攬子房地產政策推出與落實，他對後期房地產市場持樂觀態度，強調政策只要落實到位，一定會有積極作用。