國家隊出手｜匯金增持四大國有銀行A股 料涉資4.8億人幣

另外，匯金亦買入中國銀行(3988)約2,488.7萬股A股，以收報3.7元人民幣計，料涉資9,380萬元人民幣，股權增0.01個百分點，至64.03%。同時增持農業銀行(1288)約3,727.2萬股A股，以今日A股收市報3.65元人民幣計，涉1.36億元人民幣，股權微升至40.04%。

匯金指，增持工商銀行(1398)約2,761.1萬股A股，以工行今日收市報4.72元人民幣計，涉資1.3億元人民幣，股權由34.71%，增至34.72%；另增持建設銀行(939)約1,837.9萬股A股，以收市報6.34元人民幣計，涉1.16億元人民幣，股權由57.11%，增至57.12%。

四行 A 股升幅介 0.8% 至 1.3%

四大行A股升幅介乎0.8%至1.3%，除農行H股今日收市跌1%，報2.88元外，其他三大行升幅介乎0.4%至0.8%，工行報3.74元，建行報4.44元，以及中行報2.74元。

有分析稱，目前「國家隊」匯金和中證金融實際上類似境外市場的平准基金，要解決當前股市低迷，直接向匯金和中證金融公司增資，才是最務實、最有效的手段。

2015 年曾大手斥 200 億人幣掃貨

根據資料顯示，匯金公司上一次增持四大行A股回溯到2015年8月，惟當年計同樣以當日收市價計，耗資近200億元元人民幣。

據匯金網站介紹，該公司於2003年12月成立，2007年9月財政部發行特別國債，從中國人民銀行購買匯金公司全部股權，並將上述股權作為對中國投資有限責任公司出資一部分，注入中投公司。匯金公司的重要股東職責由國務院行使，其董事會、監事會成員由國務院任命，對國務院負責。根據國務院授權，對國有重點金融企業進行股權投資，實現國有金融資產保值增值。除四大行外，亦持有中國光大集團、中國出口信用保險、中國再保險等等。