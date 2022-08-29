國指延伸｜恒指公司推滬深港通國指 成分股80隻

恒生指數公司宣布，推出恒生滬深港通中國企業指數，為國企指數的延伸，共有80隻成分股。公司指，今年較早前進行關於開發新的「全面性」國指市場諮詢中，收集到的意見反映市場對高交易性的中國跨市場指數有著濃厚興趣，因其可作為「全面性」中國主題投資組合的基準並與相關產品掛鈎。為滿足市場需求，因此在國指的成功基礎上，推出恒生滬深港通中國企業指數，為投資者提供追蹤具代表性中國企業的一站式方案。

重倉股茅台 騰訊 寧德時代 美團 建行

恒生滬深港通中國企業指數由符合南向通交易資格的國指成份股與符合北向通交易資格的大型A股所組成。最大的5隻成份股中，貴州茅台、騰訊控股(700)、寧德時代和美團(3690)僅在內地或香港的其中一個交易所上市，只有建設銀行(939)同時在中港上市。截至8月19日，指數行業比重最高的四大板塊，分別為金融業(20.6%)、必需性消費 (19.4%)、資訊科技業 (17.5%) 和工業 (13.3%)，總市值超過25萬億元人民幣，於整體中國股票中具有高度代表性。根據回溯測試計算之數據，恒生滬深港通中國企業指數自2017年的累計回報 12.6%。

恒生指數公司董事兼指數總監黃偉雄表示，中國資本市場持續邁向國際化，開放程度不斷提升，帶來龐大的潛在投資機會，愈來愈多全球投資者將目光投向A股市場，新指數冀全面追蹤具代表性的中國企業，同時不再受限於企業是否在中港上市，相信連同現有旗艦國指，有助投資者把握不斷湧現的市場機遇。