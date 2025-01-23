國新辦今再開記者會 引5類資金救股市 涉社保養老金

特朗普上任美國總統翌日，其對華關稅憂慮即淹至，港股六連升後昨回吐，A股亦連跌兩日。在敏感關頭，國務院新聞辦的救市記者會在今日再次出現，料涉及6部門聯合印發《關於推動中長期資金入市工作的實施方案》，當中提及引導5大類中長期資金進一步加大入市力度，包括商業保險資金、全國社會保障基金、基本養老保險基金、企(職)業年金基金及公募基金。 相關《方案》為中央金融辦、中證監、財政部、人力資源社會保障部、中國人民銀行、金融監管總局6部門聯合印發，當中提出推出5方面舉措，以推動5大類資金入市。

增險資社保股票投資比例 一，就商業保險資金，當局擬提升其A股投資比例與穩定性，並對國有保險公司經營績效全面實行3年以上長周期考核，淨資產收益率當年度考核權重不高於30%，3年到5年周期指標權重不低於60%。二，就社保方面，當局會穩步提升全國社會保障基金股票類資產投資比例。三，高企(職)業年金基金方面，會出台3年以上長周期業績考核指導意見，並逐步擴大企業年金覆蓋範圍。四，是高權益類基金的規模和佔比。五，是引導上市公司加大股份回購力度，落實1年多次分紅政策。

美下月或對華加關稅 港股挫 大市方面，特朗普表示正研究在下月1日對從中國進口的商品加徵10%關稅。恒生指數連升6日後昨回吐，最多跌373點，收市報19,778點，失327點或1.6%，二萬關再次失守，主板成交額1,353億元。至於A股則普遍向下，上證綜合指數昨報3,213點，失29點或0.9%；深成指則跌0.5%。 新東方(9901)公布季績令市場失望，股價大跌24%為表現最差藍籌。另外，阿里健康(241)、京東集團(9618)及周大福(1929)齊挫逾4%。港股通時續掃貨，昨淨買入41.71億元，續24個交易日吸資。