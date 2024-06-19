國泰上月客運增18% 航班已恢復疫前80%

國泰航空(293)公布上月載客167.85萬人次，按年多18.4%；月內收入乘客千米數升20.8%；乘客運載率跌4.8個百分點，至80.3%。累計首5月，載客人次升40.7%，至882.19萬人次，可用座位千米多45.7%；收入乘各千米數則漲37.5%。

運載方面，上月錄12.19萬公噸，升10.2%；貨物收入噸千米數多3.8%，運載率跌2.1個百分點，至59.4%。累計首5月，載貨量升10.2%，至59.49萬公噸，可用貨物噸千米數增加11.8%。

顧客及商務總裁劉凱詩表示，由於香港月內沒有長周末假期，對比4月多個假期帶動了強勁的休閒旅遊需求，5月的載客量較上月減少4%，但受惠東南亞各國學校假期，來自該些國家的客運需求增加。此外，留學生從北美洲返港及內地的需求尤為殷切，帶動美國及加拿大航線的載客率達到90%。商務出行需求持續穩健，當中從香港往返內地、北美洲及英國多條航線錄強勁客運需求。貨運方面，月內貨運網絡的載貨量較上月增長3%，當中香港、內地、台灣地區以及東南亞的增長尤其強勁。