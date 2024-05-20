國泰上月客運飆26% 下月復飛巴塞隆拿 對暑假檔期樂觀

國泰航空(293)公布，受惠於各地假期及多項大型活動，上月休閒及商務旅遊需求持續強勁。4月載客約174.15萬人次，較去年同期增加26.1%；月內收入乘客千米數按年升27.8%；乘客運載率跌5.4個百分點，至81.6%，而可用座位千米數則按年增加36.2%。累計今年首4個月，載客人次增加47.3%，至714.33萬人次，可用座位千米升50.9%，收入乘客千米數則漲42.3%。

顧客及商務總裁劉凱詩表示，4月上旬，適逢復活節及國泰/滙豐香港國際七人欖球賽，往來香港客運流量增加。隨後，印尼和泰國的節日帶動從東南亞前往香港、內地、日本及其他區內目的地的需求有所上升。臨近4月底，內地及日本準備進入「黃金周」假期，帶動來自兩地的強勁需求。另外，月內商務出行需求穩健，特別是於廣州舉行的「中國進出口商品交易會」，帶動來自美國的商務客運需求；而連接香港國際機場及廣州琶洲碼頭的多式聯運代碼共享快船服務，方便往返鄰近展覽會場，因此深受經香港轉機的海外顧客歡迎。

貨運受中港電子商貿活動帶動上升

貨運方面，劉凱詩指有見3月份首季末貨運需求強勁，以及適逢4月上旬的假期影響，月內載貨量一如預期稍為回順，較3月下降13%，惟留意到貨運需求在假期後受來自香港及內地的電子商貿活動帶動而上升。

她又指，國泰航空歡迎「個人遊」計劃於月內進一步擴展多8個內地城市，有助吸引更多旅客訪港，並促進香港旅遊業的持續增長及發展。國泰於今年夏季每周營運多達210對航班往返香港及內地，未來數月將繼續開拓更多新航點及增加客運航班數量，包括下個月恢復巴塞隆拿客運服務，及香港快運分別於5月及6月開通三亞及克拉克航線。客運方面，預計留學生於暑假回港將帶動 6、7月客運需求，對暑假高峰期的前景亦保持樂觀。貨運預計在未來數月將穩步增長，尤其是亞洲和北美之間的貨運航線。