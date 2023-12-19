國泰上月載客人次飆逾兩倍 料貨運需求保持強勁

國泰航空(293)公布11月客貨運數據，上月載客人次約163.31萬，按年2.1倍；乘客運載率升2.1個百分點，至80.5%；首11個月計，載客人次升7.09倍，可用座位千米上升3.9倍，而收入乘客千米數則多近5倍。貨運方面，上月運載12.397萬公噸貨物，多20.3%，運載率跌5.8個百分點，至61.1%；累計首11個月，載貨量較去年增加19.5%，可用貨物噸千米數升64.2%，貨物收入噸千米數則升43.6%。

國泰航空｜印度排燈節 日本賞秋葉 帶動需求

國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示，上月普遍為旅遊淡季，在感恩節前後往返美國的航班需求下降，商務及休閒旅行需求均有所減少。此外，由於香港上月沒有公眾假期，由香港前往世界各地的休閒旅遊需求也略為回順。儘管如此，她指月內一些航線仍表現理想，例如在印度排燈節期間，前往當地的需求強勁。另外，各國遊客前赴日本欣賞秋葉美景，亦帶動相關航線的需求。