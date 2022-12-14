國泰上月載客量飆6.5倍 最多人飛日本 載客率高達86%

國泰航空(293)指，11月份載客量達52.68萬人次，按年飆逾6.5倍，但較新冠肺炎疫情前(2019年11月)仍跌79.9%，乘客運載率增51.7個百分點至78.5%。首11個月載客量漲2.2倍，運力升33.9%。不過，上月運載量10.3萬公噸，按年跌23.8%，較疫前更挫42.1%。首11個月載貨量少12.6%，運力減20.7%。

國泰顧客及商務總裁林紹波指，客運業務持續表現正面，市民出遊意欲及需求於上月續改善，回港探訪親友的客運量亦有增長，尤其從北美、歐洲和西南太平洋出發的長途乘客。隨著不斷增加航點及航班，亦帶動經香港樞紐轉機的客運。他指，上月日均載客人次由10月約1.3萬，升至約17,600水平。月內客運運力按月多約16%，整體為疫情前水平的27%。

他續指，上月持續加開航班前往更多航點，尤其是日本和東南亞等需求殷切，上月日本是乘客量之冠的目的地，航班載客率更高達86%。月內亦恢復了前往登巴薩(峇里島)、東京(羽田)，以及蘇黎世的客運航班。

貨運方面，內地的生產及貿易活動仍然受限，雖然輸往美洲的電子商貿產品在黑色星期五購物旺季前後略有增加，然而，亞洲地區航線的貨量增長則較為短暫。

本月恢復往返札幌及福岡等航班

對於港府公布最新實施便利旅客來港的措施，尤其今起取消疫苗通行證的黃碼疫苗通行證限制。國泰指有關調整將進一步提高旅遊意欲，尤其吸引入境旅客，有利旅遊活動恢復，加強香港樞紐的航班網絡。林紹波則稱，隨著聖誕及新年假期臨近，旅遊需求持續改善，正續增加客運航班運力及恢復更多航點，包括本月恢復往返札幌、福岡、檳城及達卡的航班，以及明年1月恢復布吉及名古屋航班。預計前往日本及東南亞等休閒旅游熱點的殷切需求將延續至農曆新年假期。

空運市場短期仍具挑戰

至於貨運業務方面，他說在客運航點網絡不斷擴大下，貨運客戶亦會有更多航 點及班次的選擇。預計空運市場短期内仍面臨挑戰，直至內地的供應鏈轉趨穩定及主要消費品市場有補充庫存的需要。