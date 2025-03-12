國泰去年多賺1%股息增逾六成　向員工發逾10周薪酬作花紅

國泰航空(港交所：293)公布去年全年業績，集團股東應佔溢利98.88億港元(下同)，按年增約1億或1%，派第二次中期息每股0.49元，連同的第一次中期息，全年股息增加60.5%至0.69元。若以國泰中午收市價11.16元計算，現價股息率約6.18厘。

香港快運 轉盈為虧蝕4億

子企香港快運方面，去年錄得虧損4億元，2023年同期錄得溢利4.33億元，轉盈為虧。國泰指，短期的營運問題影響盈利表現，全年平均有5架空中巴士 A320neo型飛機因涉及整個業界的普惠發動機問題而停飛，影響飛機使用率，而區內可運載量增加下短途市場票價迅速正常化，令導致收益率壓力增加。

至於國泰去年客運收益為625.95億元，按年增11.9%；年內運載乘客2,280萬人次，日均載客6.25萬人次，按年增26.9%；貨運收益240億元，按年增8.3%。

擬年底前增聘最多4000人

國泰表示，重建之旅結束，承諾投資逾1,000億元，用於引進更多新飛機，並計劃在年底前增加最多4,000名員工至合共約3.4萬人。行政總裁林紹波指，集團員工人員已超過3萬人，會向員工發放逾10星期薪酬，作為酌情花紅及利潤分享。