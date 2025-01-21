國泰及快運去年共載客2800萬人次 飆31%

國泰航空於上月份載客224.895萬人次，增加26.4%。月內收入乘客千米數按年上升27.9%。乘客運載率上升3.6個百分點，至84.8%，而可用座位千米數則多22.5%。貨運方面，國泰航空上月運載14.3564萬公噸貨物，增11.7%。月內貨物收入噸千米數升6.5%，運載率上升0.6個百分點，至61.4%，而可用貨物噸千米數則升5.5%。

顧客及商務總裁劉凱詩表示，上月是旅遊業務的傳統旺季，大量顧客於聖誕新年期間出外探親旅遊。在去年底的出遊高峰期間，國泰航空和香港快運共有8天錄得單日總載客逾十萬人次的紀錄，創重建以來新高。此外，前艙需求在節假前較為殷切，反映年底前的商務出行需求有所增長。劉凱詩指，去年集團善用覆蓋廣泛的環球網絡及香港樞紐的戰略優勢，積極吸引過境旅客，尤其是穿梭內地與世界各地城市之間的旅客。

貨運方面，劉凱詩指，過去數月的良好勢頭持續至12月，月內的貨運量創2024年新高。在年末節假期間，香港及大灣區其他城市的電子商務出口需求持續強勁，而從西南太平洋及美洲運往香港及亞洲其他地區的鮮貨及當季農產品，需求同樣活躍。

目標年內連繫至全球 100 個航點

展望未來，劉凱詩稱國泰集團在2024年取得重大成果，除了完成歷時兩年的重建工作外，航班數量亦已於本月達至疫情前100%水平。展望未來，集團將專注於進一步鞏固香港國際頂尖航空樞紐地位，為客運及貨運顧客提供更多航班和目的地選擇。國泰航空最近宣布，將於今年6月恢復往返香港與羅馬的直航航班，連同羅馬，集團已公布6個將於今年內開設的新航點，堅定朝著於年內連繫至全球100個航點的目標進發。