國泰承購可持續航空燃油 減排相當於130萬樹苗10年碳截存量

國泰航空（293）今天宣布，就承購3,800萬美制加侖混合可持續航空燃料與Aemetis簽署協議，並由2025年起的7年內於三藩市國際機場交付。購入的可持續航空燃料可以減少逾80,000噸的生命週期碳排放，相當於超過130萬株樹苗生長10年期間的碳截存量。

美國公司Aemetis專注採購及研發自然可再生氣體和燃料及生物化學產品，再將有關技術商業化，以替代傳統石油產品，其零碳產品包括可直接用於飛機、貨車及汽船的零碳燃料，並同時提供相對傳統化石燃料生命週期內碳強度較低的低碳燃油。

國泰行政總裁鄧健榮表示：「儘管現時的經營環境極具挑戰，國泰航空就應對氣候變化的承諾不變。我們早已承諾於2050年實現淨零碳排放及於2030年提升可持續航空燃油使用量至百分之十的目標。為達成目標，我們亦建立了穩健的可持續航空燃油採購策略。我們很高興與Aemetis的協議將有助落實持續減碳，並向可持續航空燃油業界發出鼓勵投資和擴大供應鏈規模的訊息。」

國泰承諾 2030 年提升可持續航空燃油使用量至10%

根據協議，是次供應的混合可持續航空燃油需由40%可持續燃油及60% Jet A-1 航空燃油混合而成，以滿足相關的國際標準。Aemetis正於美國加州里弗班克興建零碳排放的煉油廠，利用廢棄木材生產纖維素氫，然後混合廢棄物和非食用可持續油，再使用碳中和的水力發電提煉可持續航空燃油。該公司將於2025年起向國泰航空供應可持續航空燃油。