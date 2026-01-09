國泰據報擬有限度裁員 發言人：持續審視組織架構(更新)

《彭博》引述消息人士透露，國泰航空正為今年增長放緩作準備，要求所有部門尋找節省成本及提高效率的方法，包括於香港及海外進行「有限度裁員」。(資料圖片)

《彭博》引述消息人士透露，國泰航空 （0293） 正為今年增長放緩作準備，要求所有部門尋找節省成本及提高效率的方法，以控制支出，當中包括將部分部門的職位進行整合，個別員工將被重新安排職位，並於香港及海外進行「有限度裁員」。

計劃今年招聘約3000人

國泰航空發言人回覆傳媒查詢時指，持續審視及調整在香港及全球的組織架構，以確保切合業務發展所需，實現長遠策略目標。集團說，尤其著重香港市場招聘工作，積極把握三跑道系統及其他有利條件所帶來的機遇。發言人重申，集團計劃今年招聘約3000人，以支持長遠發展，而去年員工總數約3.4萬人。