國泰放榜｜主席賀以禮：今年償還優先股累積股息

賀以禮(右)表示，在平衡債務及投資需求下，計劃在今年起償還優先股累積的股息；左為林紹波。(李睿哲)

國泰航空(293)公布去年底止全年普通股東庄應佔虧損擴大至71.62億元，對上年度則蝕61.23億元，主要受累來自中國國航(753)的聯屬公司業績錄重大虧損。集團主席賀以禮表示，在平衡債務及投資需求下，計劃在今年起償還優先股累積的股息，會在未來數月檢視實質償還日期；他並強調，機組人員的招聘進度在預期之內，有信心可支持今年底回復疫情前70%運力、明年底回復疫前100%運力的目標。

林紹波：流失率已回復正常水平

集團總裁林紹波指，在完全償還政府債先股債務前，國泰不能向股東派發股息。至於人手招聘，他澄清指早前目標為2022至2024年度招聘8,000人，去年已聘請逾2,000人，今年目標逾3,000人，其餘會在明年招聘，並指目前所有組別流失率已回復正常水平，有信心可按計劃重組國泰。

對於業績，林紹波表示航空業務去年下半年錄得盈利，表現明顯較上半年改善，今年至今表現亦鼓舞，對前景樂觀，「希望今年可以賺錢，但目前仍言之尚早」。他又透露，集團國航的持股減少後，將在今年稍後對業績有正面進帳，惟現階段未有實質數字。

至於燃油對沖政策，林紹波指近年已將對沖年期縮至兩年，並一般不會對沖水平不超過50%，並見到正面作用，顯示策略行之有效，會繼續維持。