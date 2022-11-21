國泰料全年業績見紅股價跌 下半年經營現金流轉正

國泰航空（293）預期全年業績錄得虧損，股價今早跌逾2%，最低見7.28元，跌幅2.7%，最新報7.31元，暫時成交2,400萬元。

國泰上周五收市後公布經營數據，又表示，集團航空公司及附屬公司的下半年業績表現會較上半年有顯著改善，然而全年整體業績仍錄得虧損。另外，集團聯屬公司預期將錄得龐大虧損（當中大部分聯屬公司帳目延遲三個月結算，其中部分已作公布）。

顧客及商務總裁林紹波表示：「我們早前表示，目標是由 8 月份起實現經營正現金流。其後，香港進一步調整旅遊限制及檢疫措施，因此我們預期 2022 年下半年將能整體達至經營正現金流。」

下半年業績表現會較上半年有顯著改善

他稱，集團（包括旗下兩家客運航空公司國泰航空及香港快運）已於本周初公布，預計於 2023 年底可運作相當疫情前 70%的客運航班運力，目標是於 2024 年底恢復疫情前的客運運力水平，較國際航空運輸協會（IATA）就亞太區航空交通的預測更快。

國泰公布10月份經營數據，載客量達40.1萬人次，按年升424.5%，較疫情前2019年同期跌85.4%。收入乘客千米數按年上升416.6%，但與2019年同期相比則減少80.1%。乘客運載率增加44個百分點至73.6%，以可用座位千米數計算的運力按年增加108%。

今年首10個月，載客人次較去年同期增加166%，運力上升20.4%，而收入乘客千米數則上升167.8%。

國泰今年10月共運載11.0萬公噸貨物，較去年同月減少20.1%，與2019年10月相比減少40.2%。月內貨物收入噸千米數按年減少25%，與2019年同期比較跌36.2%。運載率下跌13.9個百分點至69%。以可用貨物噸千米數計算的運力則按年減少9.9%。

10月貨運量仍較2019年同期少4成

今年首十個月，載貨量較去年同期下跌11.1%，運力減少21.9%，而貨物收入噸千米數則下跌30.9%。

林紹波表示，9月底撤銷抵港人士的強制檢疫要求後，市民外遊意欲顯著上升，10月份上半旬客運需求主要來自飛往曼谷、新加坡和首爾等地的航班；隨著日本於10月11日放寬入境旅遊限制，前往當地的旅遊需求激增。

國泰10月起增加往返亞洲各地航班，整體而言10月份的客運航班運力較9月份增加32%，約為疫情前水平21%。平均每天載客人次由9月份的8,800上升至接近13,000人次，月內運載率升至約74%。

林紹波表示，在環球經濟不穩及內地的防疫措施持續影響貿易及生產活動下，加上2021年的基數較高，令貨物運載量在10月份錄得按年跌幅，但與9月份相比仍有5%增長。