國泰發盈喜 滙豐美銀上調目標價及評級至買入

滙豐研究預料，國泰今年上半年可錄經常性盈利為26億元，息稅前盈利67億元，或創紀錄；至於集團計劃於未來12個月間贖回所有優先股，將為恢復股息鋪道路。該行將國泰2023至2025年經常性稅後盈利上調90%至98%。

國泰上周發盈喜，料上半年轉賺最多45億元，並計劃回購政府所持有的優先股。周一（17日），滙豐及美銀，均上調對國泰的目標價及上調評級至「買入」。

美銀：國泰目標價上調至10.7元

美銀證券發表報告，維持國泰「買入」評級，目標價由10元上調至10.7元。報告指，國泰公布上半年初報盈利達40億至45億元，為2010年以來最高的中期盈利，遠勝市場預期。該行把公司2023至2025年核心純利平均上調20億元，以反映較預期為佳之盈利前景，包括因應季節性因素，動在提升以及國航(753)的貢獻，上調了今年下半年純利預測。

此外，國泰計劃在未來12個月贖回195億元優先股，該行認為是管理層對公司自由現金流具信心之正面訊號，令該行更加確信公司在後疫情的盈利恢復。

美銀上調國泰2023至2024年經調整盈利預測至65.39億元及74.73億元，每股盈利分別為1.31元及1.37元，上調幅度達1.11倍及29.2%。