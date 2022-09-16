國泰第四季開零售實體店 1200萬會員可以里數換購產品

國泰去年7月已將國泰航空、馬可孛羅會及亞洲萬里通整合在新的國泰會員計劃下。（資料圖片）

全球各地陸續放寬入境限制，渴望出外旅遊的香港人會否再以里數為目標。不過，原來國泰航空（293）於去年7月已將國泰航空、馬可孛羅會（Macro Polo Club）及亞洲萬里通（Asia Miles）整合在新的國泰會員計劃下。國泰航空顧客時尚生活董事施愷民表示，整合有助會員以更多方式賺取及兌換「亞洲萬里通」里數和積分，而且會員在日常生活或旅行時有更多優惠和選擇。

施愷民向本地傳媒表示，「國泰」品牌現有約1,200萬名會員，並不斷增長，暫未透露今年新增會員數量。他表示，在疫前，該公司每年可增長約100萬名會員，不過疫情下乘搭飛機人數減少，亦令較少人參加計劃，現時情況已有所復甦，亦看到增長勢頭，更多人加入計劃換取各項獎賞。

國泰航空去年推出尊尚旅遊生活品牌，當中包括航班、旅遊、購物、餐飲、身心健旅、支付產品及服務類別，並提供網購平台。施愷民說，現時在全球有逾800個旅遊及生活品味的合作夥伴，相信合作夥伴數目會繼續增加，業務規模逐步擴大，並指銷售目標不只香港市場，會伸延至大中華區市場。