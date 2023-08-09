國泰航空中期虧轉盈賺逾42億不派息　公布年底贖回97.5億元優先股

國泰航空(293)公布中期業績，扭虧為盈，截至6月底止，中期股東應佔溢利42.68億元，去年同期虧損49.99億元；每股基本盈利61.5仙，不派息。
國泰股價半日收報8.75元，升不足1%。
國泰期內收益按年升1.35倍
據國泰航空半年業績公告，期內，集團收益總額435.93億元，按年升1.35倍；而扣除聯屬公司虧損、出售事項收益，今年上半年國泰航空及附屬公司的盈利達47.6億元，較去年上半年虧損25.2億元有大幅改善。
國泰、快運客運收益均增
業績指，國泰上半年客運收益增至港幣250.13億元，按年增11.09倍，平均每日載客量達43,184人次，按年增22.33倍；香港快運上半年錄得溢利港幣3.33億元，受惠於強勁的旅遊需求，尤以亞洲的短途航點為甚，並在4月恢復其班次至疫情前每周超過420班航班水平。
國泰業績續指，集團至6月全球僱用逾2.19萬名員工，1.81萬人為在港員工。單計國泰航空則聘用1.69萬名長期員工，集團上月亦預告於9月向合資格員工派發特別酬謝金，最多相當於6個星期薪金。
國泰公布年底贖回97.5億元優先股
有關優先股，國泰航空最新指，計劃於年底前贖回50%優先股，贖回價超過97.5億元，即9,750股優先股，並待建議股本削減完成後，及視乎屆時的集團業務運作，於2024年七月底前贖回餘下優先股。撇除優先股部分，國泰航空上半年普通股股東應佔溢利為39.6億元，去年同期虧損53億元。
國泰：首要重建香港國際航空樞紐
國泰表示，重建本港國際航空樞紐的航班網絡是集團首要任務，有望集團可載客量於2023年底達至疫情前70%，服務80個航點，並有信心於2024年年底達至疫情100%。同時，國泰對重返全球最佳航空公司之前10位感到高興，亦明白到整個航空業面對挑戰，難以提供顧客期望最高水準服務。
國泰主席賀以禮又指，他衷心感謝各位員工在過去數年極具挑戰的環境中默默耕耘，表示全賴員工的熱誠幹勁及盡心服務，讓集團在重建國泰方面取得了重大進展。