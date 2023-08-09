國泰航空中期虧轉盈賺逾42億不派息　公布年底贖回97.5億元優先股

國泰期內收益按年升1.35倍

據國泰航空半年業績公告，期內，集團收益總額435.93億元，按年升1.35倍；而扣除聯屬公司虧損、出售事項收益，今年上半年國泰航空及附屬公司的盈利達47.6億元，較去年上半年虧損25.2億元有大幅改善。

國泰、快運客運收益均增

業績指，國泰上半年客運收益增至港幣250.13億元，按年增11.09倍，平均每日載客量達43,184人次，按年增22.33倍；香港快運上半年錄得溢利港幣3.33億元，受惠於強勁的旅遊需求，尤以亞洲的短途航點為甚，並在4月恢復其班次至疫情前每周超過420班航班水平。

國泰業績續指，集團至6月全球僱用逾2.19萬名員工，1.81萬人為在港員工。單計國泰航空則聘用1.69萬名長期員工，集團上月亦預告於9月向合資格員工派發特別酬謝金，最多相當於6個星期薪金。