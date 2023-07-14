國泰航空發盈喜料半年賺逾40億　將向員工發最多6星期特別酬謝金

國泰航空（293） 發盈喜！國泰公布盈利預告，表示集團預計上半年股東應佔溢利，達40億至45億元，較去年同期虧損49.99億元，逆轉近百億元；另公布將向員工發最多6星期特別酬謝金。
國泰航空發盈喜料半年賺逾40億
國泰盈利預告顯示，經初步審閱綜合管理賬目，上半年集團航空公司和附屬公司，因受惠撤銷檢疫要求，以致運力提升。但聯屬公司，即國航應佔權益連續錄虧損；另因國航（753）配售A股新股，令國泰權益由18.13%跌至16.26%，按會計準則下，國泰期內可入帳19億元，被視作出售項目的非現金收入。
國泰航空：未來12個月贖回政府195億元所有優先股
國泰航空指，繼今年6月底時，向港府派付15.24億元遞延股息後，計劃未來12個月間，贖回所有優先股。2020年時，國泰曾經重整架構，當時集團獲港府認購195億元優先股，以及提供78億元備用過渡貸款融資。按當時優先股發行的條款，國泰航空優先股首3年的年利率為3厘；今年息率將加至5厘；明年加至7厘；2025年起加至9厘。
國泰將向員工發最多6星期特別酬謝金
國泰航空行政總裁林紹波說，集團現正逐漸走出逆境，穩步踏上復常之路，將向疫情期間一眾與國泰共度時艱的同事，發放最高為6星期合資格酬金的特別酬謝金；至於特別酬謝金將連同9月份的薪酬一併發放。
此外，2022年底加入的集團員工，亦可獲發2星期合資格酬金；而在2020年至2022年期間曾參與特別休假計劃或同類計劃，並一直持續受聘至今的員工，則額外獲發4星期的合資格酬金。