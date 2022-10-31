國泰航空部份航班將恢復飛越俄羅斯

香港國泰航空部分航班將恢復取道俄羅斯領空。外電引述國泰航空一封電子郵件報道，國泰航空將從11月1日起使用「極地航線」，從紐約飛往香港。

國泰航空指出，從北美東海岸起飛的航班受到強勁的逆風和載荷問題影響，而目前其他主要國際航空公司亦有航班飛越俄羅斯空域，亦沒有任何制裁措施禁止國泰航空飛越俄羅斯空域，做法亦完全符合適用的制裁措施規定。

國泰航空向本地傳媒表示，北極航道為從北美東岸飛往香港的旅客提供安全及最便捷的直航飛行體驗，讓航空公司提高接載旅客及運送寄艙行李能力，更可免卻航班需中途停站和更換機組人員，以符合強制的飛行時數規定。若航班需要中途降落其他機場，乘客的旅程需至少要延長四小時。

國泰今年 3 月開始避開俄羅斯領空

俄羅斯入侵烏克蘭後，國泰航空今年3月開始避開俄羅斯領空，但這一舉動延長了航班飛行時間，日前俄羅斯向歐洲和美國航空公司關閉領空，迫使一些飛往亞洲的長途航班改飛更長的路線。

北極航道為從北美東岸飛往香港的旅客提供安全及最便捷的直航飛行體驗，讓航空公司提高接載旅客及運送寄艙行李能力，更可免卻航班需中途停站和更換機組人員，以符合強制的飛行時數規定。若航班需要中途降落其他機場，乘客的旅程需至少要延長四小時。