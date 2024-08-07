國泰航空｜千億投資錢從何來？賀以禮：有信心提供資金 融資會審慎

國泰航空(293)公布上半年純利按年減少15%，至36億元，並同時宣布未來7年投資千億元以提升顧客體驗，並配合機場三跑落成。對於千億元投資計劃的資金來源，主席賀以禮只表示有信心為計劃提供資金，並會採取謹慎和審慎的融資態度，以負責任及靈活態度對待計劃，不會硬性鎖定投資資金。

重建將完結 須聚焦未來發展

賀以禮指，國泰過去兩年聚焦「重建」，隨著明年首季運力將回復新冠肺炎疫情前100%，重建階段即將完結，目前是時候聚焦未來發展，而年底運作的「三跑」需要服務配合，為配合香港國際運輸樞紐的地位，國泰亦要扮演好自己的角色以帶動未來增長的同時，再支持香港相關發展，並強調今次的投資計劃是正面，亦獲得大股東太古(019)的支持。