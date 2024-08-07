國泰航空｜千億投資錢從何來？賀以禮：有信心提供資金 融資會審慎

國泰航空(293)公布上半年純利按年減少15%，至36億元，並同時宣布未來7年投資千億元以提升顧客體驗，並配合機場三跑落成。對於千億元投資計劃的資金來源，主席賀以禮只表示有信心為計劃提供資金，並會採取謹慎和審慎的融資態度，以負責任及靈活態度對待計劃，不會硬性鎖定投資資金。
重建將完結 須聚焦未來發展
賀以禮指，國泰過去兩年聚焦「重建」，隨著明年首季運力將回復新冠肺炎疫情前100%，重建階段即將完結，目前是時候聚焦未來發展，而年底運作的「三跑」需要服務配合，為配合香港國際運輸樞紐的地位，國泰亦要扮演好自己的角色以帶動未來增長的同時，再支持香港相關發展，並強調今次的投資計劃是正面，亦獲得大股東太古(019)的支持。
他又指，1,000億元投資為大約的量化數字，當中大部分會投資機隊，目前集團訂單上已有100架新訂飛機，其餘投資主要在為貴賓室建設，當中除了新投資，亦涉及更換舊有項目或機隊的恒常投資。國泰去年在Skytrax的《全球航空公司大獎》排名躋身十強後，今年再重返五強，他指未來希望重奪榜首位置，因此更有資金投放的必要。
短途票價已正常化 長途仍需時
對於票價的問題，行政總裁林紹波指，在集團按進度「重建」的同時，票價亦一直回落，目前短途旅程的票價已完全正常化，長途則仍需時間回落，尤其美國航線仍供不應求，惟長途整體已較去年平均下跌約20%，料隨明年首季運力100%恢復後，票價會進一步回落。他又指，目前的暑假出行高峰需求健康，收益率符合預期，反映傳統旺季表現仍佳。
機師缺口300人 部分已在培訓
至於機師招聘方面，賀以禮指倘明年完全恢復運力需要3,400倍機師，目前已有3,100名，缺口仍有約300人，而當中部分已在培訓之中，進度良好。