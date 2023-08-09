國泰航空｜國泰未有股息派發時間表　招募收到約200名內地機師申請

國泰航空(293)公布中期業績，並宣布扭虧為盈。周三(9日)國泰業績會上，提及年底贖回97.5億元優先股時，國泰行政總裁林紹波表示，暫未有股息派發時間表，亦料飛機泊外港明年首季或成為歷史；又解釋有關新特別酬謝金計劃，料員工最多可獲4星期薪金。
國泰未有股息派發時間表
國泰行政總裁林紹波於業績會上表示，雖然2023年上半年集團業務錄得強勁反彈，但對於何時向股東重新派發股息，他指出現仍處於被後重建初期，故普通股股息政策方面會再審視，未有具體時間表。
有關優先股方面，國泰財務總監沈碧嘉稱，優先股全數贖回日期會再作公布，而現時優先股 股息會繼續累計，新一期8月12日到期的利息仍需付息，又期望2024年7月前國泰能全數還清所有優先股股息。
有關新員工利潤分享計劃，林紹波又舉出簡單例子，如以2022下半年及2023上半年合計，大約可向員工派發約4星期薪金；他又指員工向他表返非常開心
國泰招募收到約200名內地機師申請
至於人手短缺亦成國泰營運阻力，國泰主席賀以禮表示，招募工作正按軌道進行，本港空服員方面至今已到約6,000份申請，有約600人同意加入集團；外港包括新加坡等地，首兩周亦收到約2,000份申請，當中有200至300名來自內地；機師方面至今收到300份申請，其中內地機師申請佔約200名；地勤估計招募約1,000人，亦會申請香港政府輸入外勞計劃，以引入內地專才。
貨運方面，國泰2023年上半年數字儘軀管顯示上升，惟收入下跌，賀以禮解釋，貨運收益下跌，主因受過去數年疫情的不尋常原因致錄得破記錄數字，不能如此相比，今年上半年數字與疫情之前相較仍有好轉，而去年國泰貨運更獲2022年全球最佳，故認為國泰貨運仍處良好狀態。
國泰客運董事劉凱詩則稱，整體運力已趨向正常化，電商需求仍強勁，集團目前專注繼續增加運力和航點，並投資於專家解決方案，如藥劑、生物等特專板塊，而對比競爭對手亦恢復亦非常快速；她又指國泰會繼續發展內地及大灣區市場，指仍有不少國內客經香港轉機。
林紹波：飛機泊外港或於明年首季成為歷史
周三同日國泰亦公布中午行使購買權，購入最多32架空中巴士飛機，林紹波於會上表示，國泰目前有逾200餘輛飛機，有25輛泊在澳洲，其中18輛年底前會重回香港，他又料飛機泊外港或於明年首季成為歷史。