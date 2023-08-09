國泰航空｜國泰未有股息派發時間表　招募收到約200名內地機師申請

國泰航空(293)公布中期業績，並宣布扭虧為盈。周三(9日)國泰業績會上，提及年底贖回97.5億元優先股時，國泰行政總裁林紹波表示，暫未有股息派發時間表，亦料飛機泊外港明年首季或成為歷史；又解釋有關新特別酬謝金計劃，料員工最多可獲4星期薪金。

國泰未有股息派發時間表

國泰行政總裁林紹波於業績會上表示，雖然2023年上半年集團業務錄得強勁反彈，但對於何時向股東重新派發股息，他指出現仍處於被後重建初期，故普通股股息政策方面會再審視，未有具體時間表。

有關優先股方面，國泰財務總監沈碧嘉稱，優先股全數贖回日期會再作公布，而現時優先股 股息會繼續累計，新一期8月12日到期的利息仍需付息，又期望2024年7月前國泰能全數還清所有優先股股息。

有關新員工利潤分享計劃，林紹波又舉出簡單例子，如以2022下半年及2023上半年合計，大約可向員工派發約4星期薪金；他又指員工向他表返非常開心