國泰航空｜已恢復疫前70%客運力　林紹波：內地是國泰重點市場

全球航空市場處於復甦階段，本港的航空公司亦正積極重建運力。國泰航空（293）行政總裁林紹波日前接受內媒專訪表示，現時以香港為基地的國泰航空，已恢復疫前約70%的客運力，又指中國內地是國泰的重點市場，協助香港內地進一步交流。

林紹波接受內媒《澎湃新聞》訪問，今年第三季受益暑期旺季及中秋國慶假期的高漲旅遊需求，連帶留學生開學季帶動，令客、貨運業務表現符合預期，國泰亦已為聖誕節及新年旺季做準備，將在可行情況下盡力提高客運運力，他亦對國泰全年業績保持樂觀，並將持續加強未來投資。