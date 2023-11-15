國泰航空｜已恢復疫前70%客運力　林紹波：內地是國泰重點市場

全球航空市場處於復甦階段，本港的航空公司亦正積極重建運力。國泰航空（293）行政總裁林紹波日前接受內媒專訪表示，現時以香港為基地的國泰航空，已恢復疫前約70%的客運力，又指中國內地是國泰的重點市場，協助香港內地進一步交流。
林紹波接受內媒《澎湃新聞》訪問，今年第三季受益暑期旺季及中秋國慶假期的高漲旅遊需求，連帶留學生開學季帶動，令客、貨運業務表現符合預期，國泰亦已為聖誕節及新年旺季做準備，將在可行情況下盡力提高客運運力，他亦對國泰全年業績保持樂觀，並將持續加強未來投資。
林紹波：內地是國泰重點市場
林紹波指，內地是國泰重點市場，在客運方面，希望很快就能超越每週往來香港跟內地的300對往返航班，現在還在恢復階段中。今年新增廣州琶洲港的海空多式聯運服務，並在深圳招商蛇口郵輪母港設立首個機場以外的貴賓室，「中國航空市場依舊是全球最具成長潛力的市場，包括粵港澳大灣區的航空市場也展現出強大的活力。重建網絡是國泰今年的首要議題，其中內地是國泰的重點市場」。
在貨運方面，國泰貨運和國泰貨運站於今年年初，成為首家在東莞「香港國際機場物流園」接收出口貨物、再以貨船直接運往香港機場出境的營運商。
林紹波續指，國泰現時已恢復疫情前70%的客運運力，並覆蓋80個航點，希望於未來一段時間內盡快恢復至100%。