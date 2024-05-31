國泰航空｜據報內地敦促國泰增加中東航線 發言人：中央政府從來沒有施加壓力

香港自疫情後加快重啟提振香港經濟，《南華早報》報道，北京向以香港為基地的國泰航空（293）施壓，要求擴大飛往中東和亞洲的航線和直飛航班，以提振本港經濟及旅遊業。不過，有指因國泰飛行員短缺，難以滿足內地當局預期。國泰發言人回應，中央政府從來沒有就集團的新航線拓展計劃或集團所營運的市場施加壓力。

報道指，國泰航空目前落後於同業，因國泰航空只推出一條直飛沙烏特阿拉伯首都利雅德的航班。而相較下，廣州已開通直飛科威特和利雅德的航班，南航亦將有深圳直飛利雅德的航班。

報道引述知情人士表示，北京方面已「要求」國泰航空開通更多航線和直達服務，飛往中東和亞洲的各個目的地，特別是「一帶一路」倡議中的地點。

知情人士補充，當局已向國泰航空施壓，要求其開通更多直飛中東和亞洲的航線，否則可能會要求其他內地城市提供該服務；不過，國泰疑因沒有足夠飛行員來提升服務，被指沒有盡力從海外招募人才來解決人才短缺問題。

李家超亦曾因沒航線而「被逼」轉機

另一位知情人士透露，去年由行政長官李家超率領的政府代表團，因香港未有直飛利雅得及其他中東國家的航班，故不得不依賴「轉機航班」飛往利雅得，不利於招商引資。