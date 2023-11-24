國泰航空｜料自2019年後首錄全年溢利　10月客量增3.2倍

國泰航空（293）客運量持續復蘇，周四（24日）集團公布10月客貨運數據，表明下半年業務表現保持強勁，預計盈利會超越上半年，2023全年將實現綜合溢利，是2019年以來首次錄得全年盈利。

顧客及商務總裁劉凱詩表示，10月份整體客群組合與近月有所不同，惟需求仍保持殷切。9月強勁的留學生需求隨著新學年開展而放緩；但與此同時受惠於香港及廣州分別舉辦了多場會議展覽，商務旅行增加而帶動前艙客運量。另外，香港重陽節長周末亦帶動多個區域航點的休閒旅遊需求。

在2024年，公司將會繼續致力全面重建航班，儘管全球航空業目前仍面對前線員工招聘、培訓，以及供應鏈等各方面的挑戰，公司將一如既往積極面對，她指，國泰正全力參與特區政府的航空業輸入勞工計劃，並針對上述問題採取不同的緩解措施。

劉凱詩補充，國泰航空及集團旗下附屬公司的業務表現，在2023年下半年保持強勁，料延遲三個月確認的聯屬公司業績下半年有溢利，惟全年仍將錄得虧損；就集團綜合業績，預計2023年下半年溢利將超越上半年水平，集團全年將實現綜合溢利，這將是公司自2019年以來的首次錄得全年溢利。