國泰航空｜未來7年將投資逾千億港元，配合機場三跑落成。

國泰航空 （293）表示，會在未來七年投資超過1,000億港元，配合其積極發展的策略，進一步提升顧客體驗，並配合機場三跑系統落成，鞏固香港作為國際航空樞紐的地位。集團指，這項重大投資包括機隊、客艙產品、貴賓室、數碼升級及可持續發展等領域。

國泰集團主席賀以禮表示，「三跑」快要落成，將推動本港航空業邁進新紀元，未來數年充滿發展新機遇，對香港及國泰均是令人振奮的時刻。他說，作為植根香港的航空公司，國泰一直為香港國際航空樞紐的成功發展作出努力，是次重大投資進一步彰顯國泰對積極推動香港經濟發展的堅定承諾。

賀以禮補充，國泰在機隊、客艙產品、機場貴賓室等方面的投資將逾1,000億港元，顯現出國泰展開新的一頁，並聚焦未來多方面質量兼備的發展。國泰已踏入新時代，團隊毅然向前邁進，銳意成為全球最傑出的服務品牌之一。

國泰今年已公布10個新航點

國泰又指，目前集團旗下兩家航空公司（包括國泰航空及香港快運）的客運航班共飛往全球80多個目的地，預計航點數目在2025年內將增加至100個。今年截至目前為止，集團已公布10個新航點，當中8個已經啟航，而利雅得及開恩茲航線則於今年稍後投入服務。