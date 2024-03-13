國泰航空｜林紹波：機師流失率降 復活節暑假不會重演航班取消

國泰指，集團重建時間表與環球同業相若，沒有落後。圖左起為沈碧嘉、林紹波、賀以禮、顧客及商務總裁劉凱詩及營運及航空服務總裁麥皓雲。(林靄怡攝)

國泰航空(293)交出亮麗的2023年度業績，除了扭虧為盈亦同時恢復派息。對於市場關注的人手問題，集團行政總裁林紹波表示，倘要達至明年首季回復新冠肺炎疫情前的100%運力目標，則國泰連同香港快運合共需要3,400個飛機師，而目前機師約2,900人，未來1年已有完善計劃培訓500名機師，有信心運力目標可達。他又指，集團去年機師流失率為5%，今年已大降至2%，稱絕對有足夠機師達標，並指今年初航班取消的情況已告一段落，2月及3月運力均穩定，並看不到復活節及暑假會出現航班取消的情況。

國泰去年招聘3,000人，最新目標是今年再聘請5,000人，至今年底總人手2.9萬人；另外，下季運力目標回復至疫前80%，明年首季達100%。對於運力全面恢復的時間表較早前預測的推遲一季，林紹波指，計劃稍推遲是因為汲取今年初航班取消的教訓，以慎審手法輕微調整。他強調，今次不是重大延遲，而集團重建的時間表與環球同業相若，沒有落後。另外，被問到會否考慮重推在疫情期間停運的「國泰港龍航空」品牌，林紹波稱國泰的雙品牌戰略在疫後行之有效，高端客乘用國泰，低成本用戶選擇香港快運，不同客需要都滿足到，暫無意改變計劃。

供求失衡造令業績反彈 今年趨正常化

對於去年業績大反彈，集團承認是受惠疫情後全球供求失衡的特殊現象，主席賀以禮指，今年失衡情況已趨向正常化，目前仍難以評估今年情況，暫未能就2024年情況給予指引，但相信正常化趨勢會持續。林紹波則指，行業仍面對供應鏈及通脹壓力，相信會繼續影響機票價格，相信今年底乘客收益率會走向正常化，但未必能重返疫情前。

另外，集團計劃今年7月向政府回購餘下50%優先股，對於在完全贖回優先股前便率先派發普通股息，林紹波指兩者沒有抵觸，只要優先股準時派息，便不會影響普通股的派息，惟他重申在完全贖回前，集團不會增發股份。財務總裁沈碧嘉指，集團一貫政策是派發一半利潤作股息，惟仍會視乎實際情況。