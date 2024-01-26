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財經
2024-01-26 12:04:00

國泰航空｜重視內地市場　林紹波：快運四分一客來自大灣區

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國泰航空｜林紹波重視內地市場 快運四分一客來自大灣區 ：香港僅700萬人口

香港航空業一直穩步恢復，香港國際機場現時平均每日處理960班航班，已恢復至疫情前的八成水平。以香港作為基點的國泰航空（293）行政總裁林紹波接受內媒表示，國泰對大灣區內地市場非常重視，形容為重中之重，並指在大灣區進行很多投資。

全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖）

4個HK Express客有1位來自大灣區

林紹波接受《21世紀經濟報道》訪問時表示，內地市場是「重中之重」，當中最重視大灣區九大內地城市發展。他稱，香港僅700萬人口，但大灣區九大內地城市加起來，則擁逾8,000萬人口，而且年輕人很多，對國際出行的需求只會愈來愈多，「目前每4個乘坐香港快運的旅客，就有1位是來自大灣區內地城市」。

林紹波稱，國泰在內地市場投入很大，航班逐漸恢復，現在每周已經「重建」到180對航班往返香港和內地，有17個航點，每天亦有兩班航班從廣州到香港；而人手亦有「重建」，預計年內集團整體人力會再淨增5,000人，來自內地的機組人員在2025年或達約1,500人。

林紹波：料全年盈利「起碼86億」

林紹波表示，疫情後國泰設立清晰定位，即「植根香港，背靠祖國，聯接世界」，指該定位為國泰的獨特地位，只有國泰可以符合、是國泰的優勢，稱無論內地、國際的航空公司都不符合。

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對於2023年全年業績，林紹波非常有信心表示，3月份才會公布去年全年財務狀況，目前不方便透露，但去年上半年，國泰賺約43億元，料全年的盈利至少是43億元兩倍，起碼是86億元，認為非常滿意。

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