國泰航空｜7月載客量數據創疫後單月最高記錄，料旅遊需求持續至8月。

國泰航空指，於7月份載客208.225萬人次，較2023年同月增加 15.1%；月內收入乘客千米數按年上升16.1%；乘客運載率跌3.8個百分點至85.5%，而可用座位千米數則按年增加21.2%。在2024年首七 個月，載客人次較去年同期增加32.5%至1,266.7826萬人次，可用座位千米上升39%，而收入乘客千米數則上升 31.6%。

貨運方面，國泰航空7月份運載12.6797萬公噸貨物，較去年同月增加9.6%；月內貨物收入噸千米數按年下跌0.5%；運載率下跌1.5個百 分點至58.3%，而可用貨物噸千米數則按年增加2.1%。在2024年首七個月，載貨量較去年同期增加10.3%至84.6261公噸，可用貨 物噸千米數增加9.9%，而貨物收入噸千米數則上升3.8%。

國泰航空：料7月強勁需求將持續至8月

顧客及商務總裁劉凱詩表示，月內的客運需求強勁，留學生和探親訪友的顧客帶動7月上旬往來香港的長途航班需求，而下旬則受惠於前往日本和東南亞等熱門短途航點的殷切需求，預期7月強勁的旅遊需求將持續至8月，而9月留學生返回英國準備新學年亦將帶動需求增長；貨運預料需求將保持穩健，並於 9 月迎來高峰期直至今年底。