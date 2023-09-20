國泰航空｜8月載客量按年增1302%　首8個月載客量突破1100萬人次

國泰航空公布8月最新客、貨運量數據，8月載客量按年增1,302%，首8個月載客量突破1,100萬人次；至於貨物載貨量較去年同期增加20.8%，運力增加87.8%。國泰表示，對2023年餘下數月前景保持樂觀，亦會繼續為顧客增加更多航班，特別是往返內地，同時貨運需求已開始回升。

至於貨運方面，國泰航空8月份運載11.7萬公噸貨物，按年增加11.5%。月內貨物收入噸千米數按年增加 13.2%，運載率下跌8.2個百分點至58.8%。以可用貨物噸千米數計算的運力則按年增加29%。首8個月計算，載貨量按年增加20.8%，運力增加87.8%，而貨物收入噸千米數則上升60.5%。

國泰2023年8月份客、貨運量數據顯示，在今年前8個月，總載客量突破1,000萬人次。其中，8月份載客178.5萬人次，較2022年同月增加603%。月內收入乘客千米數按年上升342.8%。乘客運載率增加19.4個百分點至88%，以可用座位千米數計算的運力按年增加244.9%。在2023年首八個月，載客人次較去年同期增加1,302%，運力上升633.1%，而收入乘客千米數則上升876.7%。

國泰：大灣區航班需求持續殷切

國泰航空顧客及商務總裁劉凱詩表示，踏入傳統暑期旅遊旺季的第2個月，8月份旅遊需求依然強勁。最新恢復的約翰內斯堡航班反應非常理想，尤其受到由當地前往香港及其他城市的商務及休閒旅客歡迎；而8月上旬從香港及大灣區其他城市前往各個短途航點的休閒旅遊需求持續殷切。下旬客運需求由從香港及中國內地前往加拿大、美國及英國準備開學的留學生所帶動。

她又指，貨運方面8月份仍是空貨運業的傳統淡季，月內整體貨運需求及貨運量與7月份相若。一如過往數月，電子商貿活動持續活躍，帶動月內貨運量繼續增長。

國泰展望，2023年餘下數月的前景仍保持樂觀，將繼續為顧客增加更多航班，尤其是往返內地，我們現時每周營運約 170 班航班，往來內地15個城市16個航點；至於往返科倫坡及真奈的航班將於 2024年2月恢復。