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財經
2024-03-13 13:15:00

國泰航空｜CEO林紹波宣布大派花紅　員工全年最多收約4個月利潤分享酬金

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國泰航空｜CEO林紹波宣布大派花紅　員工全年最多收約4個月利潤分享酬金

國泰航空｜CEO林紹波宣布大派花紅　員工全年最多收約4個月利潤分享酬金

國泰航空（293）公布業績，指去年轉虧為盈，終止前三年虧損。國泰航空行政總裁林紹波最新向員工發內部信表示派花紅，按2023年新利潤分享計劃，員工可獲得相當於7.2星期的合資格酬金，連同之後計劃，員工全年最多可收約4個月利潤分享酬金。

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國泰員工全年最多收約4個月利潤分享酬金

根據國泰航空的2023年新利潤分享計劃，員工可獲得相當於7.2星期的合資格酬金，若連同國泰航空去年年中，向員工發放最多6星期特別酬謝金和雙糧，國泰合資格員工全年度可在基本薪酬外，獲得約17.2個星期，即約4個月的額外薪酬。

國泰航空員工數量按年增3000人

根據國泰航空業績指出，截至2023年底，國泰航空的員工數量，按年增約3,000人，即15%，集團至今已重新聘用近2,000名，因疫情期間離職的國泰員工。

國泰航空2023年底，於全球聘用2.38萬名員工，當中1.96萬人為在港員工，與2019年相比，集團全球員工逾3.42萬名，在港員工佔2.82萬人。國泰航空2023年員工營運開支按年增39%至147.85億元，較2019年同期的201.25億減少26%。

行政總裁林紹波表示，因2023年培訓活動按年增加超過一倍，人手亦重回疫前水平，同時，集團首次在內地招聘機艙服務員及見習機師，而今年培訓活動再增一倍，並計劃增加5,000名員工。

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另外，國泰機師工會近月一直批評國泰航空未有恢復疫情前薪酬合約，將大幅拖慢公司運力恢復。

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