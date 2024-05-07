國泰航空｜CEO：HKExpress將拓內地二三線城市　料員工淨增5000人

國泰航空（293）行政總裁林紹波，日前接受內媒訪問時表示，國泰疫情後致力重建人力、運力，目前人手增加進展良好，今年預計凈增長5,000人，去年底時國泰員工總數達約2.9萬人。旗下低成本航空公司香港快運（HK Express）亦將拓內地二、三線城市的航線。

面對國際各航空公司的競爭，林紹波指，競爭是常態，重要的是要把自己的事做好。包括在「量」的方面重建，即盡快恢復客運量，計劃在明年首季重建到疫情前的100%，及在「質」的方面重建，即不斷升級產品和服務。

林紹波表示，今年將擴大內地空中服務員規模，目前已有超過100人，到年底會增至400至500人左右。

形容香港快運HK Express為「小孩」

林紹波稱，香港快運較為靈活，疫情後的重建速度也比國泰航空快，香港快運去年年底的運力已經是疫情前的1.3倍。他又形容HK Express為「小孩」，指將增加新的航線網絡，讓「小孩」慢慢長大，也會繼續引進新的飛機、增加新航線網絡，尤其是一些有特色的二、三線城市。

他續指，國泰將繼續以「雙品牌」路線服務好客戶，即國泰航空保持走高檔出行的航空公司方向；至於香港快運則走特色、低成本航空的方向，希望覆蓋不同類型客戶。