國泰虧損收窄不派息 未來18至24個月招聘逾4000前線員工

國泰表示，香港抗疫限制措施自5月起逐步調整，帶來正面影響。當局調整對駐港機組人員實施的檢測及檢疫要求，讓集團可以於5月及6月逐步恢復往返更多航點的航班，包括往返倫敦的每日客運航班，以及全面恢復貨運航班。

貨運表現亦因駐港機組人員面對的限制及檢疫要求而受到類似的影響。可用貨物噸千米數（可用貨運噸千米）減少31%，整體載貨噸數減少4.2%。貨運收益增加9.3%至121.5億元

期內，平均飛機燃油價格升85%，導致燃油成本總額升57%至46.2億元，計及燃油對沖影響後，燃油成本淨額亦升約14%至26.3億元。

平均每日載客 1,853 人次

國泰航空主席賀以禮表示，香港最新對入境旅客檢疫要求的調整，預計有助提升旅遊意欲，目標今年底逐步將可載客量及可載貨量，分別增至疫情前水平的25%及65%。他相信，下半年旗下航空公司及附屬公司的表現將較上半年好，不過，來自聯屬公司的業績仍會面對極大挑戰。

賀以禮又指出，由於預期重開邊境，集團正為迎接通關後全球旅遊需求增加而積極作好準備，因此已開始將停泊於外地的飛機調回香港，並已展開全面的招聘計劃，期望未來18至24個月內招聘超過4,000名前線員工，以應付營運需要。

未來 18 至 24 個月內招聘超過 4,000 名前線員工

不過，現有檢疫要求下，機組人員出現樽頸，令集團營運更多航班的能力繼續受到嚴重影響。他認為，只有在現有嚴格的旅遊限制及駐港機組人員的檢疫要求獲得放寬後，集團才能提供更大運力。