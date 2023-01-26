國泰逆市跌 去年虧損料最多70億

國泰航空（293）農歷新年假期前發盈警，預料去年全年虧損將介乎64億至70億元，較2021年蝕55億元有所擴大，主要因聯屬公司錄得「龐大虧損」所致。

國泰股價早段稍為上升後有所回落，最多下跌1.4%，低見8.26元，半日收報8.3元，跌幅1%，成交金額6,070萬元。

國泰公告指出，集團旗下航空公司及附屬公司的下半年業績表現，較上半年有顯著改善，不過全年仍會錄得輕微虧損。另外，集團聯屬公司錄得龐大虧損。資料顯示，國泰上半年虧損約25億元。

國泰航空行政總裁林紹波表示，樂見國泰主營業務於去年下半年營運和財務狀况持續改善，本港逐步放寬旅遊限制及檢疫要求，促使下半年達至整林紹波展望2023年中指出，集團旗下的國泰航空及香港快運預計於2023年底可運作相當疫情前70%的客運航班運力，目標是於2024年底恢復疫情前的客運運力水平。

客運方面1月份及農曆新年期間的需求預計將持續強勁，主要受出行的休閒旅遊需求帶動。集團自香港和內地恢復免檢疫通關後繼續在可行的情況下盡快增加航班及航點，目標於2月底每周運作逾100對往返香港和內地14個城市的航班。

貨運方面受內地各地續受新冠疫情影響，亦適逢1月份的農曆新年，因此航空貨運市場於2月中旬前仍會面對挑戰。

國泰同時公布12月、全年客貨運數據，12月載客80.11萬人次，客運力回復2019年疫情前約32%水平，日均載客逾2.58萬人次，主要受惠聖誕旅遊需求帶動。貨運表現平穩，月內載運10.64萬公噸貨物，貨運力僅疫情前約65%水平。全年而言，載客人次升2.9倍，客運力升51.6%，載貨量跌13.4％，貨運力跌19%。