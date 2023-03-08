國泰｜國泰航空全年虧損65億　較去年多蝕18.5%　燃油對沖全年賺36億（更新）

國泰航空全年業績報告指，全年虧損65億，較去年多蝕18.5%；其中下半錄得應佔溢利22.61，2022全年則錄得應佔虧損2.55億。期內，國泰航空收入按年增12%至510.4億元，虧損擴大主要受累於中國國航（753）等應佔聯屬公司虧損增加。若以國泰航空自營航空業務計，全年盈利14.6億元，下半年賺29.6億元。

客運收益錄增214.9%

國泰航空指，受惠下半年全球開放，客運收益增至136.86億，較2021年增加214.9%；可用座位千米計算的可載客量增加51.6%；以收入乘客千米計算的客運量增加258.3%，較2021年291.1%；運載率為73.6%，較2021年上升136.65%。

貨運收益減16.6%

國泰航空2022年的貨運收益為269.9億，較2021年減少16.6%，國泰指主要由於在上半年政府增加對機組人員的檢疫要求而令可載貨量減少，以可用貨運噸千米計算的可載貨量，下跌19%；以貨運收入噸千米計算的貨運量亦下跌29.8%；整體載貨噸數減少13.4%至115.4萬噸；運載率為70.4%，較2021年的81.4%，下降13.51%；收益率則上升18.5%至4.67港元。

全集團共有222架飛機

至去年底，國泰航空有181架飛機、香港快運有26架飛機、華民航空則有15架，全集團共222架，但41架客機仍停泊在外，公司已將24架調到外地長泊的飛機調回香港，未來會根據營運需要調回更多飛機。此外，隨去年接收5架新飛機後，國泰預計今年再收11架新機，分別為9架A321-200 Neo和2架A350-900。