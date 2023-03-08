國泰｜國泰航空全年虧損65億　較去年多蝕18.5%　燃油對沖全年賺36億（更新）

國泰航空（293）公布最新全年業績，全年虧損65億，較去年多蝕18.5%，尚餘股息欠款仍不作派息。今中午收報7.79元，跌0.63%。
全年虧損65億
國泰航空全年業績報告指，全年虧損65億，較去年多蝕18.5%；其中下半錄得應佔溢利22.61，2022全年則錄得應佔虧損2.55億。期內，國泰航空收入按年增12%至510.4億元，虧損擴大主要受累於中國國航（753）等應佔聯屬公司虧損增加。若以國泰航空自營航空業務計，全年盈利14.6億元，下半年賺29.6億元。
國泰航空去年上半年虧損49.99億元，當中國泰航空自營業務虧損15.01億元，香港快運（HK Express）連同其他附屬公司應佔虧損10.15億元，國航等聯屬公司應佔虧損24.83億元。
燃油對沖全年賺36億
國泰航空全年燃油對沖收益36.4億元，較2021年度23.4億元再增。因應國泰航空下半年提升運力，扣除燃油對沖收益後，國泰全年燃油成本淨額增49%至104.9億元。
客運收益錄增214.9%
國泰航空指，受惠下半年全球開放，客運收益增至136.86億，較2021年增加214.9%；可用座位千米計算的可載客量增加51.6%；以收入乘客千米計算的客運量增加258.3%，較2021年291.1%；運載率為73.6%，較2021年上升136.65%。
貨運收益減16.6%
國泰航空2022年的貨運收益為269.9億，較2021年減少16.6%，國泰指主要由於在上半年政府增加對機組人員的檢疫要求而令可載貨量減少，以可用貨運噸千米計算的可載貨量，下跌19%；以貨運收入噸千米計算的貨運量亦下跌29.8%；整體載貨噸數減少13.4%至115.4萬噸；運載率為70.4%，較2021年的81.4%，下降13.51%；收益率則上升18.5%至4.67港元。
全集團共有222架飛機
至去年底，國泰航空有181架飛機、香港快運有26架飛機、華民航空則有15架，全集團共222架，但41架客機仍停泊在外，公司已將24架調到外地長泊的飛機調回香港，未來會根據營運需要調回更多飛機。此外，隨去年接收5架新飛機後，國泰預計今年再收11架新機，分別為9架A321-200 Neo和2架A350-900。
主席賀以禮：聚焦與大灣區接軌 料年底達疫前7成客運力
國泰主席賀以禮表示，公司正聚焦於與香港、大灣區及中國內地重新接軌，又指國家「十四五」規劃訂明香港在國家整體發展中擔當重要的角色，並特別強調加強香港國際航空樞紐的重要性，現致力重建航班運載能力，預計集團內兩家客運航空的可載客量將於2023年底前達到疫情前七成左右，目標是在2024年底全面恢復至疫情前的水平。
新任行政總裁：重新令香港與全世界重新接軌
國泰新任行政總裁林紹波表示，要將過去幾年的挑戰拋諸腦後，積極邁進成功的新階段，現時正聚焦於重建國泰航空，為香港作出貢獻，將國泰航空與香港重新連結，並致力令香港與全世界重新接軌；亦指要回到疫情前的狀態，還要重建國泰航空，使其表現更勝從前，矢志成為全球最傑出服務品牌之一。
他指出，過去數年充滿挑戰，也讓公司為未來汲取教訓，日後會致力增加更多航班和更多航點，同時特別表揚公司航空團隊，感謝在極具挑戰的環境下所作的貢獻，對於自己今年開始接任行政總裁的新職務感到榮幸。