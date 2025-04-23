國泰：關稅政策為貨運業務帶來不確定性　料中美航空貨運需求放緩

國泰表示，近期貿易關稅政策變動為貨運業務帶來很多不確定因素，同時改變旅客出行需求，增加運營成本， 並對供應鏈形成壓力。集團正積極採取應對措施，確保掌握適當時機透過一致、靈活而快速的行動，緩解外部因素的影響。 國泰預期內地與美國之間的一般航空貨運需求將有所放緩 國泰又指，因應貿易關稅政策以及從5月初起「小額免稅」政策變動，預期內地與美國之間的一般航空貨運需求將有所放緩，集團將繼續密切留意最新形勢發展和市場動態。

國泰上月載貨量按年增加10.6%，可用貨物噸公里數增加8.5%，運載率則跌1.2個百分點。首3個月載貨量按年增加12%。隨著今年首個傳統貨運旺季開展，貨運業務增長理想。 3月客運業務表現相對平穩，載客量按年增加19.8%，可用座位公里數增加25.5%，受到大型活動及展覽所帶動。首3個月載客量按年增加23.4%，4月復活節假期及其後的客運需求保持穩健。 另外，香港快運上月接載逾61萬人次，載客量按年增加25.4%，可用座位公里數增加35.6%。首3個月載客量按年增加34.3%。展望4月及以後，復活節假期需求穩健，而由於更多旅客選擇在臨近出發日期時才預訂機票，暑期前及暑期旺季的預訂增速則相對較緩和。

原文刊登於 香港電台