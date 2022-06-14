國泰5月載客量按年增逾1.4倍 上半年料繼續錄得重大綜合虧損

國泰5月載客量按年增逾1.4倍，集團預料上半年會錄得重大綜合虧損，但虧損將會收窄。(資料圖片)

國泰航空(293)公布5月份客、貨運量數據，5月份載客5.79萬人次，較 2021年同月增加141.5%，但比疫情前2019年5月的水平下跌98%。收入乘客千米數按年上升164.4%，但與 2019年5月比較減少97.1%。乘客運載率增加33.7個百分點至60.5%，以可用座位千米數計算的運力按年增加16.8%，與2019年5月相比下跌96%。

國泰航空於5月份運載9.24萬公噸貨物，與去年同月相若，但與2019年5月相比減少 45.1%。月內的貨物收入噸千米數按年下跌32.5%，與2019年5月相比減少59.9%。運載率下跌5.3個百分點至75.7%。以可用貨物噸千米數計算的運力則按年減少27.7%，與 2019年5月相比減少66.1%。

在2022年首五個月，載客人次按年增加59.1%，但運力下跌48.5%, 而收入乘客千米數則上升49.3%。在2022年首五個月，載貨量較去年同期下跌4.3%，運力減少38.9%，而貨物收入噸千米數則下跌41%。

林紹波期望於年底將客運航點數目較年初 增加一倍 客運航班恢復至 45 個航點

顧客及商務總裁林紹波預期，今年上半年的業績雖然仍會錄得重大的綜合虧損，但料將少於 2021 年上半年的綜合虧損。

他表示，隨著旅遊需求於未來數月將持續增長，國泰正積極在現行防疫措施的規範下，盡力增加客運運力，期望於年底將客運航點數目較今年年初時營運的 29 個航點增加一倍，並恢復客運航班至 45 個航點。

國泰將於8月10日公布業績。