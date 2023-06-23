國泰5月載客量按年大增23倍　料年內續錄經營正現金流

國泰航空（293）公布5月份客、貨運量數據，兩者均有大幅上升，其中載客量更按年大增23倍，集團指反映公司於重建香港國際航空樞紐的航班網絡方面進度良好，亦料年內將繼續錄得經營正現金流。

5月載客量按年增23倍

國泰航空表示，公司5月份錄得載客量141.79萬人次，較去年同期增加2,345%（23倍），收入乘客千米數按年升1,664%（16倍）；乘客運載率增加24.7%至85.1%，以可用座位千米數計算運力按年增1,152%（11倍）；至於在今年首5個月內，載客人次較去年同期增加3,281%（32倍），運力上升1,786%（17倍），收入乘客千米數上升3,062%（30倍）。

貨運量數據方面亦錄得增長，國泰航空5月份共運載逾10.98萬公噸貨物，較去年同期增 18.8%，5月貨物收入噸千米數按年增73.4%，但運載率下跌14.2%至61.5%；以可用貨物噸千米數計算的運力則按年增加113.6%；今年首5個月，載貨量較去年同期增加28.2%，運力增 154.6%，而貨物收入噸千米數則上升107.2%。國泰解釋，去年數據弱是因受限於嚴格機組人員檢疫措施，致貨運運力大幅下降。

國泰航空顧客及商務總裁劉凱詩表示，公司認為5月客運業務表現理想，將陸續提升運力，增加更多航班前往美國、南亞及日本等受歡迎的目的地；而貨運方面，她指高科技及新推出消費產品因庫存量高企，致貨運量續遜於預期，然而電子商貿表現相對活躍，而運送飛機引擎的 特別方案需求，亦因更多客運服務恢復而有增加。