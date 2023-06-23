國泰5月載客量按年大增23倍　料年內續錄經營正現金流

國泰航空（293）公布5月份客、貨運量數據，兩者均有大幅上升，其中載客量更按年大增23倍，集團指反映公司於重建香港國際航空樞紐的航班網絡方面進度良好，亦料年內將繼續錄得經營正現金流。
國泰現跌0.6%，報8.14元。
5月載客量按年增23倍
國泰航空表示，公司5月份錄得載客量141.79萬人次，較去年同期增加2,345%（23倍），收入乘客千米數按年升1,664%（16倍）；乘客運載率增加24.7%至85.1%，以可用座位千米數計算運力按年增1,152%（11倍）；至於在今年首5個月內，載客人次較去年同期增加3,281%（32倍），運力上升1,786%（17倍），收入乘客千米數上升3,062%（30倍）。
貨運量數據方面亦錄得增長，國泰航空5月份共運載逾10.98萬公噸貨物，較去年同期增 18.8%，5月貨物收入噸千米數按年增73.4%，但運載率下跌14.2%至61.5%；以可用貨物噸千米數計算的運力則按年增加113.6%；今年首5個月，載貨量較去年同期增加28.2%，運力增 154.6%，而貨物收入噸千米數則上升107.2%。國泰解釋，去年數據弱是因受限於嚴格機組人員檢疫措施，致貨運運力大幅下降。
國泰航空顧客及商務總裁劉凱詩表示，公司認為5月客運業務表現理想，將陸續提升運力，增加更多航班前往美國、南亞及日本等受歡迎的目的地；而貨運方面，她指高科技及新推出消費產品因庫存量高企，致貨運量續遜於預期，然而電子商貿表現相對活躍，而運送飛機引擎的 特別方案需求，亦因更多客運服務恢復而有增加。
國泰料年內續錄經營正現金流
對於展望，國泰航空稱業務表現錄強勁反彈，令現金流持續改善，集團繼去年實現整體經營正現金流後，年內至今仍錄得經營正現金流，加上出售中國航空股份，由18.13%減持至 16.26%後，產生約19億港元的一筆過非現金收入將確認，預料集團仍將於2023年上半年錄得綜合盈利及實現經營正現金流。
國泰將恢復部分新西蘭南非美國航班
國泰表示，對夏季客運高峰期的需求保持樂觀，預料留學生在學期結束後返港將增加客運量，在重建航線網絡方面，除早前已公布將於今年8月及10月分別恢復南非約翰內斯堡及美國芝加哥航班外，亦將於今年12月至明年2月期間，恢復每周三班往返新西蘭基督城的季節性航班。
國泰續指，夏季貨運需求傳統上較淡靜，料第三季末才有顯著回升，另全球整體貨運供過於求，市場競爭料更為激烈，會繼續捕捉貨運商機及靈活調整貨機運力，未來將分配更多貨機運力予北美的多倫多和邁亞密貨運航點。