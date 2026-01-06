國泰80周年推復古綠白塗裝 林紹波：未來投逾千億提升顧客體驗

國泰航空(0293)成立80周年，集團宣布推出一系列慶祝活動，包括自今年一月起分別為各一架A350客機及747貨機換上俗稱為「生菜葉三文治」的經典綠白塗裝，並即日起執行全球任務。

國泰航空行政總裁林紹波在活動上表示，綠白間條的塗裝勾起很多人的美好回憶，特別是曾在啟德機場乘搭國泰飛機的乘客。另外，逾千名機艙服務員及地勤工作人員亦會穿上不同年代的復古制服，讓大眾重溫公司多年來的演變。

被問及2026年計劃，林紹波表示，集團聖誕新年期間業績表現理想，期望勢頭可以延續至今年首季，目前農曆新年的訂位情況頗為良好。另外，國泰未來將會投入遠超於1,000億元以提升顧客的體驗，同時繼續支持香港作為國際航空樞紐的發展，更好地連接中國與全世界。