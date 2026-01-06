熱門搜尋:
財經
2026-01-06 14:45:00

國泰80周年推復古綠白塗裝 林紹波：未來投逾千億提升顧客體驗

為慶祝國泰80周年，集團推復古綠白塗裝，林紹波出席活動時表示，未來將投入逾千億提升顧客體驗。

國泰航空(0293)成立80周年，集團宣布推出一系列慶祝活動，包括自今年一月起分別為各一架A350客機及747貨機換上俗稱為「生菜葉三文治」的經典綠白塗裝，並即日起執行全球任務。

國泰航空行政總裁林紹波在活動上表示，綠白間條的塗裝勾起很多人的美好回憶，特別是曾在啟德機場乘搭國泰飛機的乘客。另外，逾千名機艙服務員及地勤工作人員亦會穿上不同年代的復古制服，讓大眾重溫公司多年來的演變。

被問及2026年計劃，林紹波表示，集團聖誕新年期間業績表現理想，期望勢頭可以延續至今年首季，目前農曆新年的訂位情況頗為良好。另外，國泰未來將會投入遠超於1,000億元以提升顧客的體驗，同時繼續支持香港作為國際航空樞紐的發展，更好地連接中國與全世界。

票價優惠方面，林紹波表示上個月推出的尊尚逍遙遊於香港及大灣區均獲得不錯反應，新一年國泰及公司旗下廉航香港快運亦會繼續推出優惠活動以推廣公司業務。

林紹波：國航長期戰略性股東地位不變

另一方面，國航(753)公布配售近1.1億股國泰股份，佔國泰已發行股份的1.6%，配售價為每股12.22元，較國泰航空周一收市價13.09元，折讓6.6%，套現13.2億元。

就市場關注國航減持是否影響雙方關係，林紹波回應指，即使作出減持安排，國航仍然是國泰的長期戰略性股東，雙方合作關係並未改變。

