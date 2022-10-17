國泰9月客運量倍增 運力達疫情前16%

國泰航空（293）公布今年9月份客、貨運量數據，9月載客265,845人次，按年增加101.7%，收入乘客千米數按年升102.2%，乘客運載率增加26.7個百分點至72.5%，以可用座位千米數計算的運力按年增加27.8%。不過若與疫情前2019年9月的水平相比，仍有顯著跌幅：9月載客下跌89%、收入乘客千米數減少84.1%、運力則減少83.8%。

貨運方面，9月份國泰運載10.41萬噸貨物，按年減少20.6%，與2019年9月相比減少39.7%。月內的貨物收入噸千米數減少28.3%，運載率下跌13.3個百分點至66.4%。

今年首9個月，載客人次按年增加1.25倍，運力上升6.7%，而收入乘客千米數則上升1.31倍；載貨量下跌9.8%，運力減少23.7%，而貨物收入噸千米數則下跌31.8%。

顧客及商務總裁林紹波表示，9月的客運表現持續改善，主要由香港和內地留學生的出行需求推動，平均每天載客人次進一步增加至逾8,800人水平，而載客率為72.5%。客運運力約為疫情前的16% 水平。

9月平均日載客人次增至逾 8,800 人

他稱，國泰繼續專注盡量增加客運班次。因應政府於9月份作出的公布，集團已於10月份加開超過400班航班往來亞洲及長途航點，亦於月內恢復了5個客運航點，至總共51個航點，有信心達成年底將客運航點由年初1月時的29個增加1倍的目標。國泰會繼續增加來月的航班，除之前已安排開放預訂的航班外，將於11月及12月分別額外加開接近700班航班及1,200班航班，期內合共為乘客額外提供超過50萬個機位。

貨運方面，林紹波稱，除全面運作所有貨機航班，貨運運力亦隨集團恢復更多客運航班所提供的額外機腹艙位運力而得以進一步增加。國泰對傳統貨運旺季高峰期的穩健需求依然正面，即使未及去年的水平，但預計表現仍將較歷年的平均水平為佳。