國泰9月載客量按年增21%，料聖誕、新年出行需求持續增長。

國泰(293)公布9月份客、貨運量資料，期內載運乘客219.84萬人次，按年增21%；首9個月累積載客量2099.62萬人次，按年增加26.8%。

國泰貨運方面，9月載貨量13.49萬公噸，按年增加1.4%；首9個月，載貨量121.56萬公噸，按年增10.2%。

香港快運方面，9月接載乘客52.92萬人次，按年增加16.3%；首9個月，載客量580.8萬人次，增加30.6%。

國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示，隨著暑期旅遊旺季結束，9月迎來留學生出行高峰，尤其是香港飛往英國的航班載客率保持高水平。同時，中轉顧客帶動上月往返日本旅遊的需求顯著回升，載客量亦超過去年同期。此外，香港舉行的多項展覽以及米蘭和巴黎時裝周，亦帶動9月份前艙載客率創今年單月新高。國慶假期前夕，內地前往香港和東南亞的航線亦錄得穩健表現。