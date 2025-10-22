國泰9月載客量按年增21%，料聖誕、新年出行需求持續增長。

國泰(293)公布9月份客、貨運量資料，期內載運乘客219.84萬人次，按年增21%；首9個月累積載客量2099.62萬人次，按年增加26.8%。
國泰貨運方面，9月載貨量13.49萬公噸，按年增加1.4%；首9個月，載貨量121.56萬公噸，按年增10.2%。
香港快運方面，9月接載乘客52.92萬人次，按年增加16.3%；首9個月，載客量580.8萬人次，增加30.6%。
國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示，隨著暑期旅遊旺季結束，9月迎來留學生出行高峰，尤其是香港飛往英國的航班載客率保持高水平。同時，中轉顧客帶動上月往返日本旅遊的需求顯著回升，載客量亦超過去年同期。此外，香港舉行的多項展覽以及米蘭和巴黎時裝周，亦帶動9月份前艙載客率創今年單月新高。國慶假期前夕，內地前往香港和東南亞的航線亦錄得穩健表現。
劉凱詩預計，隨著聖誕節和新年假期臨近，出行需求將持續增長。集團將在未來數月繼續增加航班和航點，為顧客提供更多選擇和更廣泛的航線網絡。
同時，國泰航空亦宣布將於2025年11月4日起開辦往返香港與長沙的直航客運服務，集團的內地航點將增至24個。國泰航空亦將於今年冬季增加北京、廣州、成都及上海航線的班次。屆時，集團每周將運營超過330對往返香港與內地的航班。