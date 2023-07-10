國泰Asia Miles｜10月起調整飛行里數兌換獎勵　換日本機票需多付25%里數(附表)

通關後不少市民會以飛行里數兌換機票去旅行，惟國泰航空（293）旗下飛行獎勵計劃亞洲萬里通（Asia miles），近日向一眾會員發通知，表示於今年10月起，將正式更新飛行獎勵換算表，亦是近5年來的首次調整。
國泰Asia Miles｜換日本機票需多付25%里數
港人熱門旅遊地日本，所需的單程經濟客艙里數增加25%至12,500里；而另一熱門地韓國，所需的里數則保持不變；至於大部份短途航點於特選經濟艙或以上的所需里數均上升，分別為25%至28%。
國泰Asia Miles｜新換算表設兩個短途區域
此外，新換算表的短途區域分為兩類別，其中北京、吉隆坡、首爾、上海和新加坡等地的所需里數僅經濟艙不變，為10,000里；至於新「短途–類別2」，即日本、孟買、雅加達等，增加的里數則增加2,500里至1萬里不等。如在10月1日起，兌換日本來回機票會多了5,000里。
國泰：調整以增每程航班可兌換機位
國泰指出，今年1月時，集團承諾在2023年，增加每程國泰航空航班的可兌換機位，數量更為2019年的2倍，故經審慎考慮之後，決定進行修訂，以繼續為乘客增加兌換座位的供應量，又表示最新調整，能確保公司能夠為會員提供更多可兌換方式，以便客戶能夠兌換心儀航班的機位。