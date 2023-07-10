國泰Asia Miles｜10月起調整飛行里數兌換獎勵　換日本機票需多付25%里數(附表)

國泰Asia Miles｜換日本機票需多付25%里數

港人熱門旅遊地日本，所需的單程經濟客艙里數增加25%至12,500里；而另一熱門地韓國，所需的里數則保持不變；至於大部份短途航點於特選經濟艙或以上的所需里數均上升，分別為25%至28%。

國泰Asia Miles｜新換算表設兩個短途區域

此外，新換算表的短途區域分為兩類別，其中北京、吉隆坡、首爾、上海和新加坡等地的所需里數僅經濟艙不變，為10,000里；至於新「短途–類別2」，即日本、孟買、雅加達等，增加的里數則增加2,500里至1萬里不等。如在10月1日起，兌換日本來回機票會多了5,000里。