國統局：首三季商品房銷售額跌26.3% 中海外經營溢利按年跌近3成半

中海外公布，今年首9個月錄得經營溢利394億元，按年下跌近3成半。（網上圖片）

國家統計局公布數據顯示，今年首三季度，房地產開發投資下降8%，其中住宅投資跌7.5%。期內，全國商品房銷售面積10.14億平方米，按年下降22.2%；商品房銷售額9.94萬億元（人民幣），下降26.3%。

內房及物管股全線向下，龍湖（960）最新跌12.3%，碧桂園服務（6098）跌11.9%，碧桂園（2007）跌7.7%。剛於中午公布最新數據的中國海外發展（688）跌7.6%。

中海外公布截至今年9月30日止9個月數據，收入1,213億元人民幣，按年下跌19.7%；扣除投資物業公允價值變動收益和匯兌淨損益後的經營溢利為258億元，對比去年同期經營溢利為394億元，按年跌34.5%。首9個月，集團連同其聯營及合營實現合約物業銷售額為2,013億元，按年下降26.9%。

中海外9個月收入減2成

單計第三季，集團的收入為175.2億元，按年下跌59.5%；扣除投資物業公允價值變動收益和匯兌淨損益後的經營溢利為18億元，對比去年同期為80億元，按年下跌77.5%。

集團第三季在中內地七個城市新增10幅土地，新增總樓面面積195萬平方米（權益面積182萬平方米），總地價322億元（權益地價為288.5億元）。於今年9月30日，集團銀行結餘及現金為幣1,194億元，淨借貸比率為43.7%。