國美否認破產傳聞 股價仍插逾一成

國美據報因拖欠供應商被申請破產，國美否認但股價仍插逾一成。（資料圖片）

內地傳媒報道，內地法律服務機構中城院要案中心早前公布，國美因拖欠供應商數百萬人幣貨款，被債權人向北京市第一中級人民法院破產法庭申請破產清算，法院已啟動審查。

不過，國美電器昨晚在官方微博發聲明，稱國美電器及國美控股集團其它下屬公司未收悉任何司法機關作出的有關公司被申請破產的法律文書或問詢談話，對公司經營中遇到的因難和問題，公司一貫本著負責任的態度，在充分保障各方權益的前提下協商處理，合作共贏。

聲明又指出，對於無法協商一致的，通過司法路徑予以解決，公司尊重司法、遵守法律規定，也請相關各方恪守法律法規，合法合規解決爭議問題。

中城院要案中心今日再發聲明透露，在上月24日受到四家供應商委託，向北京市第一中級人民法院，郵寄國美電器破產清算申請全套材料，並在29日確認法院收到。不過由於疫情，尚未確定法院是否已通知國美電器。

內媒引述法律人士指，按照法定流程，由債權人提出的破產申請，法院應當自收到申請之日起，5日內通知債務人，所以國美存在尚未接到通知的可能性。不過，中城院要案中心聲明提到，在正式提交破產申請材料之前，通過多種渠道將申請材料發給國美，國美方面對此完全知情。

雖然國美作出澄清，不過公司股價仍受壓，開市後不久持續向下，最新報0.177元，為暫時最低位，跌幅多10.6%，暫時成交5.29億元。

受到經濟及疫情環境影響，加上網購普及令市場競爭激烈，國美近年經營狀況持續轉壞，自2017年以來營收逐年下降，至今累計虧損超過222億元人民幣。集團亦偶有傳出拖欠工資的薪聞。

大股東黃光裕11月共減持套現約1.5億元

集團大股東黃光裕似乎也不看好國美前景，據本報記者統計，近期他多次沽售國美持股。11月15日及16日，黃氏分別以每股平均價0.146元及0.1498元，合共減持逾10.15億國美股份，套現約1.5億港元；截至11月23日為止，最新持股降至33.88%。黃光裕在今年7月6日時仍持有國美54%，換言之，半年時間黃光裕已減持37.26%國美持股。