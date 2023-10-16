國美員工另類維權追欠薪　官方App辱罵創辦人黃光裕「早晚得進去蹲幾年」

由內地富豪黃光裕創辦的國美零售（493）近年陷入財困，負面消息不斷，年初更有員工在網上爆料指需貸款上班，而最新有被欠薪的員工作出「另類維權」。內媒報道，有國美員工在官方App（客戶端）中的程式，加入「彈跳窗」功能，當中訊息更是直斥創辦人黃光裕及前董事黃秀虹，甚至辱罵兩人「早晚得進去蹲幾年」，揚言不滿公司拖欠工資及貨款。
國美零售股價周一（16日）向下，跌至近五日低位，半日收報0.051元，跌近2%，成交額1,650萬。
國美員工另類維權追欠薪
內媒《上游新聞》報道，近日有用戶發現點擊國美App內的「會員俱樂部」頁面的「幸運抽獎」時，會出現彈窗寫上「黃秀虹/黃光裕，不要臉，拖欠工資，拖欠貸款，你倆早晚得在進去蹲幾年，XX不老實」。
據了解，國美App現時已取消抽獎頁面。內媒亦向國美客服查詢，但所有渠道均無法正常聯絡，國美客服中心電話亦未有人回應。
內媒《新浪新聞》報道，內地多個網路平台，均有多名網友爆料國美拖欠工資，部分人說「去年10月份就沒發工資，到現在（5月11日）。」、「2022年7月開始，國美電器（安迅物流）物流費一分未結，各種推脫」。
員工「另類維權」辱罵訊息（多圖）：
國美零售收入年減九成
今年國美零售於8月尾發布的2023年中期業績顯示，國美零售收入僅4.15億元，年減96.57%，而2022年國美零售財報資料顯示，2022年國美零售銷售收入174.44億元，去年同期464.84億元，減少了290.4億元。
黃光裕出獄後重掌國美
至於創辦人黃光裕，在2008年11月被警方帶走，2010年被控「非法經營罪」、「內線交易罪」和「單位行賄罪」，終被判處有期徒刑14年，2021年2月假釋期滿後出獄，但業務未見起色；至於9月25日，國美宣布黃光裕妹妹黃秀虹，已退任國美零售董事職位，惟內媒指消息稱，黃秀虹目前仍是國美電器董事長。
此外，北京市朝陽區人民法院於9月15日立案，對國美控股集團強制執行，執行總金額達7.39億元。