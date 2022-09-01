國美持續營運存不確定性 半年蝕30億兼貸款逾期

國美零售（493）昨公布中期業績，受疫情封控措施及房地產市場調整影響，銷售收入大跌53.5%，僅得121億元（人民幣．下同），虧損擴至29.7億元，去年同期則蝕19.7億元；維持不派中期息。國美已連續5年錄得虧損，對上次有錢賺要數至2017年的中期業績。
截至6月底，國美手頭現金減少44%至24億元，金額遠不吸未來一年內到期的銀行及其他借款卻高達248億元，國美坦言已有若干金融機構的貸款逾期，在可見將來其持續營運存在不確定性。
連續5年虧損 僅餘現金24億
期內應付賬款及票據的周轉天數按年急增144天至301天；流動負債淨值錄得250億元。
除了銀行貸款外，國美於2020年4月及5月分別向拼多多與京東（9618）發行2億美元及1億美元的可換股債券（CB），換股價為每股1.2港元及1.24港元，遠高於國美現價0.246港元。兩筆CB將於明年到期，除非債券持有人選擇延長。
國美表示，已考慮多項措施來減輕財務困難及流動資金問題，包括與銀行磋商重續及延長借款；計劃專注電器及電子產品零售，剝離或停止非核心及非盈利業務；關閉低效率門店，以及研究變現金融資產及物業來還債。
大股東多次減持套現
國美於8月中宣布，計劃以發行新股方式向大股東黃光裕收購兩項物業，相信是為了公司再融資提供抵押品鋪路。而黃光裕繼上周一（8月22日）減持國美套現2億港元後，昨天權益披露資料顯示，由黃光裕持有的Ever Ocean Investments Limited上周三以每股平均0.243港元價格，在場內出售3,352萬股國美股份，再套現814萬港元。