國美持續營運存不確定性 半年蝕30億兼貸款逾期

國美零售（493）昨公布中期業績，受疫情封控措施及房地產市場調整影響，銷售收入大跌53.5%，僅得121億元（人民幣．下同），虧損擴至29.7億元，去年同期則蝕19.7億元；維持不派中期息。國美已連續5年錄得虧損，對上次有錢賺要數至2017年的中期業績。

截至6月底，國美手頭現金減少44%至24億元，金額遠不吸未來一年內到期的銀行及其他借款卻高達248億元，國美坦言已有若干金融機構的貸款逾期，在可見將來其持續營運存在不確定性。

連續5年虧損 僅餘現金24億

期內應付賬款及票據的周轉天數按年急增144天至301天；流動負債淨值錄得250億元。

除了銀行貸款外，國美於2020年4月及5月分別向拼多多與京東（9618）發行2億美元及1億美元的可換股債券（CB），換股價為每股1.2港元及1.24港元，遠高於國美現價0.246港元。兩筆CB將於明年到期，除非債券持有人選擇延長。